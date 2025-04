Der Eurojackpot vom 01. April 2025 wurde zwar nicht geknackt, dennoch gab es wieder einige Gewinner sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern. Der größte Gewinn ging nach Polen. Alle Infos zur Ziehung.

Der Eurojackpot vom Dienstag, dem 1. April 2025, wurde zwar nicht geknackt, doch zahlreiche Spieler in Europa konnten sich über beachtliche Gewinne freuen. Besonders in Deutschland ging ein hoher Betrag über den virtuellen Lottoschalter.

Kein Hauptgewinn, aber ein Millionengewinn in Polen

Die oberste Gewinnklasse – 5 Richtige + 2 Eurozahlen – blieb am Dienstag unbesetzt. Das bedeutet: Der Jackpot steigt weiter an und lockt bei der nächsten Ziehung am Freitag mit einer noch höheren Summe.

Doch auch ohne Hauptgewinner wurden wieder mehrere Großgewinne erzielt. In der Gewinnklasse 5 Richtige + 1 Eurozahl konnte sich ein Tipper oder eine Tipperin in Polen über einen satten Betrag von 1.314.585,10 Euro freuen. Wer 5 Richtige hatte, konnte sich am Dienstag über einen Gewinn von 123,560,80 Euro freuen, was 6 Mal der Fall war. Die Gewinner stammen aus:

5 Richtige + 1 Eurozahl: 1x Polen

1x Polen 5 Richtige: 1x Rheinland-Pfalz, 1x Finnland, 2x Norwegen, 1x Schweden, 1x Slowakei

Wann wurde der Eurojackpot zuletzt geknackt?

Zuletzt wurde der Eurojackpot am 25. März 2025 geknackt. Ein Spieler oder eine Tippgemeinschaft aus Schweden traf alle fünf Gewinnzahlen sowie beide Eurozahlen korrekt und sicherte sich damit den Hauptgewinn von exakt 115.874.580,60 Euro.

Eurojackpot am Dienstag - Zahlen der Ziehung vom 01.04.2025

Die Eurojackpot-Ziehung findet immer dienstags und freitags in Helsinki (Finnland) statt. Am 01. April 2025 ging es um einen Jackpot von 17 Millionen Euro – nun steht fest: Die Gewinnzahlen sind gezogen und die Quoten bekannt gegeben. Hier finden Sie alle Zahlen und Gewinne der aktuellen Ziehung im Überblick.

Gewinnzahlen vom 01.04.2025:

Gewinnzahlen: 12 - 17 - 39 - 41 - 50

Eurozahlen: 9 - 12

Gewinnquoten Eurojackpot:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 0x 0,00 € 2 5 Richtige + 1 Eurozahl 1x 1.314.585,10 € 3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 6x 123.560,80 € 4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 12x 10.190,50 € 5 4 Richtige + 1 Eurozahl 368x 415,30 € 6 4 Richtige + 0 Eurozahlen 846x 198,70 € 7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 898x 136,10 € 8 2 Richtige + 2 Eurozahl 11.830x 32,90 € 9 3 Richtige + 1 Eurozahlen 18.813x 23,10 € 10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 43.146x 19,10 € 11 1 Richtige + 2 Eurozahl 63.317x 16,20 € 12 2 Richtige + 1 Eurozahlen 283.120x 10,90 €

Eurojackpot: So funktioniert das länderübergreifende Lottoformat

Der Eurojackpot ist ein europäisches Lottoformat, das am 23. März 2012 ins Leben gerufen wurde. Deutschland gehörte zu den Gründungsländern. Inzwischen beteiligen sich 18 Länder an der Lotterie. Ziehungen finden dienstags und freitags statt, die Gewinnchance auf den Jackpot liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen.