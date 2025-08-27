Netflix stellt in einem Instagram-Beitrag zum Film „Fall for Me“ den Stuttgarter Bahnhof als Kontrast zum Paradies dar – so reagiert die Stadt Stuttgart darauf.
27.08.2025 - 12:58 Uhr
Sonnenstrahlen durchdringen das glasklare Wasser vor der mallorquinischen Küste. Eine junge Frau schwimmt in einem lilafarbenen Kleid auf einen ebenso jungen wie attraktiven Mann zu. Sie küssen sich leidenschaftlich unter Wasser. Unter ihnen ein Korallenriff, dazwischen bunte Fische. Welch ein Paradies, das in dem Netflix-Erotik-Thriller „Fall for Me“ gezeigt wird.