Der Reformationstag ist vor allem in Nord- und Ostdeutschland ein Feiertag. Gefeiert wird die Reformierung der Kirche durch die Veröffentlichung der 95 Thesen am 31. Oktober 1517 von Martin Luther und somit dem Grundstein der evangelischen Glaubensrichtung. Der Reformationstag ist deswegen nur in überwiegend evangelischen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Arbeits- und schulfrei ist der 31. Oktober daher in folgenden Bundesländern:

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Hier haben am Donnerstag, dem 31. Oktober 2024 die Geschäfte, Supermärkte, Büros und Schulen geschlossen. In den folgenden Bundesländern mit überwiegend katholischer Bevölkerung ist der Reformationstag kein offizieller Feiertag und somit nicht arbeitsfrei:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Gottesdienste und Messen finden dort aber dennoch statt. In den nächsten Jahren fällt der Reformationstag auf folgende Wochentage:

Donnerstag, der 31. Oktober 2024

Freitag, der 31. Oktober 2025

Samstag, der 31. Oktober 2026

Sonntag, der 31. Oktober 2027

Warum wird der Reformationstag gefeiert?

Am Reformationstag erinnern Evangelikalen (Protestantinnen und Protestanten) in aller Welt an die Reformation der Kirche. Protestanten gibt es erst seit dem 16. Jahrhundert, denn früher gehörten alle Christen in Westeuropa einer Kirche an – der römisch-katholischen. Römisch, weil die Hauptstadt Rom war und katholisch durch die Bedeutung „allumfassend“. Den Grundstein für die evangelische Bewegung legte Martin Luther am 31. Oktober 1517 mit seinen berühmten 95 Thesen, in denen er den Papst und die Kirche kritisierte und dies durch Bibelschriften belegte. Sein Argument war, dass die Kirche ihre wahre Bestimmung verloren habe, da viele Praktiken unchristlich seien. So zum Beispiel auch der Ablasshandel, durch den sich vor allem reiche Menschen von ihren Sünden freikaufen konnten. Nach der Veröffentlichung schlossen sich immer mehr Menschen der Bewegung an, die letztlich Reformation genannt wurde.