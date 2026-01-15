Wer im April warme Temperaturen haben möchte, der muss nicht weit verreisen. Zahlreiche attraktive Reiseziele findet man auch in Europa.
Wer im April in den Genuss von viel Sonne und warmen Temperaturen kommen möchte, der hat in Deutschland noch schlechte Chancen. Gerade einmal etwa 8 Grad betrug die Durchschnittstemperatur im April im letzten Jahr (1,2). Warme Reiseziele mit einem frühlingshaften Klima gibt es in Europa einige. Die wärmsten Temperaturen herrschen dabei in Griechenland, Spanien, Portugal, Türkei, Italien, Malta und Zypern. Hier findet man bereits viele Orte mit Temperaturen um die 20 Grad.