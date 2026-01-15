Wer im April warme Temperaturen haben möchte, der muss nicht weit verreisen. Zahlreiche attraktive Reiseziele findet man auch in Europa.

Wer im April in den Genuss von viel Sonne und warmen Temperaturen kommen möchte, der hat in Deutschland noch schlechte Chancen. Gerade einmal etwa 8 Grad betrug die Durchschnittstemperatur im April im letzten Jahr (1,2). Warme Reiseziele mit einem frühlingshaften Klima gibt es in Europa einige. Die wärmsten Temperaturen herrschen dabei in Griechenland, Spanien, Portugal, Türkei, Italien, Malta und Zypern. Hier findet man bereits viele Orte mit Temperaturen um die 20 Grad.

Zypern

- Durchschnitt im April 23 Grad Auf dem Inselstaat Zypern liegt die durchschnittliche Höchsttemperatur im April bei etwa 23 Grad. Bei gerade einmal 3 Tagen Regen stehen die Chancen auf Sonne ebenfalls hervorragend. Mit einer Wassertemperatur von etwa 18 Grad ist an den Küsten ein kühles Baden möglich.

Südtürkei

- Durchschnitt im April 23 Grad

Ein ähnliches Klima herrscht im Süden der Türkei. Vor allem entlang der Südküste steigen die Höchsttemperaturen im Durchschnitt ebenfalls auf warme 23 Grad. Durch die geografische Nähe sind auch die Wassertemperaturen ähnlich und lassen ebenfalls ein kühles Baden zu. Beliebte Reiseziele sind hier Antalya, Side (Manavgat), Belek, Kemer und Finike.

Südspanien

- Durchschnitt im April 21 Grad

Ein beliebtes Reiseziel im April ist Südspanien bzw. die Regionen der südlichen und östlichen Küste. Die Höchsttemperaturen liegen hier im April im Durchschnitt bei etwa 21 Grad und an den oberen östlichen Küstenregionen bei 20 Grad. Mit etwa 4 bis 5 Regentagen ist ein sonniger und warmer Urlaub hier fast schon garantiert. Mit Wassertemperaturen von 16 bis 17 Grad muss mit einem kalten Meerbad in den Regionen gerechnet werden. Die beliebtesten Urlaubsziele sind die östlich von Spanien gelegenen balearischen Inseln Mallorca, Menorca und Ibiza. Direkt an der östlichen Küste sind die Regionen um Valencia, Barcelona und Murcia beliebte Reiseziele. An der Südküste ist im April vor allem die Region von Malaga bis Gibraltar beliebt.

(Süd-)Griechenland

- Durchschnitt im April 20 Grad

Auch Griechenland bietet im April zahlreiche attraktive und warme Reiseziele. Besonders spannend sind die zahlreichen Inseln im Bereich des Ägäischen Meeres. Die durchschnittliche Höchsttemperatur liegt hier bei etwa 20 Grad. Mit durchschnittlich 3 Regentagen im April sind auch hier die Chancen auf Sonne nahezu ideal. Zu den beliebtesten Urlaubszielen im Bereich der griechischen Ägäis zählen die Inseln Rhodos, Karpathos und Kreta. Mit Wassertemperaturen von etwa 17 Grad ist auch hier ein kühles Baden möglich. Ebenfalls warme Temperaturen bietet im April auch das Festland, was zum Beispiel eine Städtereise in Athen attraktiv macht. Ein ähnliches Klima herrscht auch auf den östlich von Griechenland gelegenen Ionischen Inseln von Korfu bis Zakynthos.

Süditalien

- Durchschnitt im April 19 bis 20 Grad

Wer im April warme Temperaturen in Europa sucht, für den ist auch Süditalien eine gute Reiseoption. Hier bietet vor allem die an der südlichen Stiefelspitze Italiens gelegene Insel Sizilien mit etwa 20 Grad ein attraktives Reiseziel. Neben der italienischen Stiefelspitze ist die westlich von Italien gelegene Insel Sardinien im April mit etwa 19 Grad ebenfalls ein beliebtes Reiseziel. Kühler, aber immer noch angenehm ist es mit einer durchschnittlichen Höchsttemperatur von 17 Grad im April auf der nördlicheren Insel Korsika. Mit etwa 15 bis 16 Grad Wassertemperatur sollte man sich im April an den italienlischen Küsten auf ein eher kaltes Baden einstellen.

Malta

- Durchschnitt im April 20 Grad

Auf dem Inselstaat Malta finden sich im April ebenfalls bereits ziemlich warme Temperaturen in Europa. Da Klima ist hier ähnlich wie auf der nördlich gelegenen italienischen Insel Sizilien. Die durchschnittliche Höchsttemperatur liegt im April auf Malta ebenfalls bei 20 Grad. Mit nur 3 Regentagen sind die Chancen auf einen sonnigen Urlaub hier im Monat April fast schon perfekt.

Portugal

- Durchschnitt im April 19 bis 20 Grad

Am westlichsten Ende von Europa bietet auch Portugal im April ein attraktives Reiseziel. An der südlichen Westküste liegen die durchschnittlichen Höchsttemperaturen bei warmen 20 Grad. Mit etwa 7 bis 9 Regentagen im April kann Regen nicht ganz ausgeschlossen werden.

Fazit:

Im April bieten zahlreiche Orte in Europa ein angenehmes Klima. Frühlingshafte und warme Reiseziele mit Durchschnittstemperaturen über 20 Grad sind vor allem Zypern, Südtürkei und Südspanien.