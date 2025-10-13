Wer im Oktober warme Temperaturen haben möchte, der muss nicht weit verreisen. Zahlreiche attraktive Reiseziele findet man auch noch in Europa.
Wer im Oktober noch einmal Sonne und Wärme tanken möchte, muss nicht zwangsläufig eine Fernreise planen. Auch in Europa gibt es zahlreiche attraktive Reiseziele, die mit spätsommerlichen Temperaturen und viel Sonne überzeugen. Während es in Deutschland im Oktober meist nur noch rund 10 bis 14 Grad warm ist, locken südliche Regionen noch mit über 20 Grad und deutlich mehr Sonnenstunden(1). Perfekt für Badeurlaub oder eine Verlängerung des Sommers.