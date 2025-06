Pfingsten ist gerade erst vorbei - und Fronleichnam steht vor der Tür. Wo ist der Tag ein Feiertag – und wo nicht?

Michael Bosch 16.06.2025 - 11:31 Uhr

Immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiern Katholiken das Fronleichnam. In diesem Jahr fällt der Feiertag auf den 19. Juni 2025. Daher bietet sich ein verlängertes Wochenende für viele Arbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer an. Vorausgesetzt, sie wohnen in einem Bundesland, in dem Fronleichnam ein Feiertag ist – denn das ist nicht überall der Fall.