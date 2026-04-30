Stylisch verpackt, lecker gefüllt und perfekt für spontane Genussmomente – Frühstücks- und Picknickboxen bringen den besonderen Vibe direkt ins Freie oder nachhause.

Ein Picknickkorb muss längst nicht mehr selbst gepackt werden. In Stuttgart setzen immer mehr Anbieter auf liebevoll zusammengestellte Boxen, die sich einfach mitnehmen oder liefern lassen. Ob klassisch mit Croissant und Marmelade oder etwas ausgefallener mit Bowls, Antipasti und kleinen Süßspeisen – die Auswahl ist vielfältig und oft überraschend kreativ.

Perfekt für Parks und Aussichtspunkte Gerade in einer grünen Stadt wie Stuttgart bieten sich Picknickboxen besonders an. Zwischen Weinbergen, im Schlossgarten oder auf einer sonnigen Wiese im Höhenpark wird aus einem einfachen Frühstück schnell ein kleines Erlebnis. Die Boxen machen es leicht: Kein Einkaufen, kein Vorbereiten – einfach auspacken und genießen.

Mehr als nur Essen

Was diese Boxen so besonders macht, ist nicht nur der Inhalt. Viele Anbieter legen Wert auf eine richtig schöne Präsentation. Frische Farben, kleine Details, nachhaltige Verpackungen – das Auge isst hier definitiv mit.

Für jeden Anlass geeignet

Die Picknickboxen eignen sich nicht nur zum Essen im freien. Auch für einen gemütlichen Sonntag, eine Geburtstagsfeier oder dann doch ein Picknick im Freien – die Boxen passen zu vielen Gelegenheiten.

Wo es in Stuttgart richtig gute Frühstücks- und Picknickboxen gibt

Bitter Sweet

Preis: ab 25 Euro

Inhalt: Unterschiedliche American Breakfast Boxen mit Pancakes, Kuchen, Sandwiches, Jogurt-Bowls, Waffeln und vielem mehr.

Gustav Café

Preis: ab 18 Euro

Inhalt: Croissants, Brot, Aufstriche, Granola, Overnight Oats, teils auch vegane Optionen.

Cupcakes and Bagels

Preis: ab 30 Euro

Inhalt: Unterschiedlich belegte Bagels, Cupcakes, Süßgebäck, Dips und mehr.

Die Wunderkammer

Preis: ab 20 Euro

Inhalt: belegte Croissants, Crepés, Obstsalate, Sekt und mehr.

Lumen

Preis: ab 35 Euro

Inhalt: Frische Säfte, Croissants, Brezeln, Aufstriche, Pancakes, Früchte und mehr.

Poffers

Preis: ab 16 Euro

Inhalt: Poffertjes (mini Pfannkuchen), Brote und Gebäck, Aufstrich und Aufschnitt, Dips und auch vegane Alternativen sind möglich.

Kaleya

Preis: ab 35 Euro

Inhalt: Smoothies, Chia-Pudding, süßes Gebäck und belegte Bagel und Brötchen.

Restaurant Bellevue

Picknickbox direkt für den Park – inklusive Decke.

Preis: ab 44 Euro

Inhalt: Vegane oder vegetarische Picknickboxen mit Wraps, veganem „Eiersalat“, besonderen veggie Snacks und Häppchen und Wein.

Von klassisch bis kreativ, von basic bis besonders

Stuttgart bietet für nahezu jeden Geschmack die passende Frühstücks- beziehungsweise Picknickbox. So wird ein normales Frühstück oder ein klassisches Picknick schnell zu einer besonderen kulinarischen Erfahrung, bei der das Auge definitiv mitisst.