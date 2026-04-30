Stylisch verpackt, lecker gefüllt und perfekt für spontane Genussmomente – Frühstücks- und Picknickboxen bringen den besonderen Vibe direkt ins Freie oder nachhause.
30.04.2026 - 00:00 Uhr
Ein Picknickkorb muss längst nicht mehr selbst gepackt werden. In Stuttgart setzen immer mehr Anbieter auf liebevoll zusammengestellte Boxen, die sich einfach mitnehmen oder liefern lassen. Ob klassisch mit Croissant und Marmelade oder etwas ausgefallener mit Bowls, Antipasti und kleinen Süßspeisen – die Auswahl ist vielfältig und oft überraschend kreativ.