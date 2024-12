Beim Mittagstisch im Burgstüble in Kernens Teilort Stetten geht es zur Mittagszeit familiär zu. Achillefs Mantelis und David Klein betreiben es gemeinsam. Nicht nur Stammgäste, die oft mehrmals in der Woche kommen, loben das Essen zum Preis von 10,90 Euro.

Im Burgstüble ist es wie daheim bei Muttern. Hier wie dort werden nicht dreierlei Speisen gekocht, damit alle unterschiedlichen Geschmäcker bedient sind. Stattdessen gilt: Gegessen wird, was auf den Tisch kommt, und das ist in der Gaststätte am Sportplatz in Kernens Teilort Stetten mittags ein einheitliches Essen für alle, das täglich, außer am Dienstag, wenn Ruhetag ist, wechselt und immer zum Preis von 10,90 Euro serviert wird.

Die Stammgäste wissen, dass sie keine Wahl haben. Meistens sei das auch gar nicht schlimm, sagt Robert Metzger. „Das Essen ist immer gut, aber ich mag halt nicht alles.“ Bei Saure Nierle oder Rinderleber beispielsweise, sei er raus, erzählt der Stettener. „Also gucke ich immer montags, was es im Burgstüble zu essen gibt, und mache mir meinen Wochenplan. Nur freitags brauche ich erst gar nicht zu gucken. Denn wenn es Fisch gibt, komme ich immer.“ Und diese Woche habe ihm der Speiseplan – Schnitzel nach Jägerart am Montag, Rindersteak am Mittwoch und donnerstags ein Holzfällersteak – durchweg geschmeckt. „Ich war jeden Tag da.“

Freitags ist im Burgstüble in Stetten Fischtag. Foto: Eva Herschmann

Die Leute seien schleckig geworden, sagt Achillefs Mantelis mit einem Augenzwinkern und einem Grinsen. Er bleibt dennoch bei seiner kulinarischen Strategie, mittags auch mal Gerichte zu servieren, die es in Gaststätten heutzutage nicht mehr so häufig gibt, und dazu gehören eben auch Innereien. Seit 2018 hat der Koch, der längst von Berkheim, wo er herkommt, nach Stetten gezogen ist, zusammen mit David Klein das Burgstüble vom Turnverein Stetten gepachtet. Und zudem betreiben sie gemeinsam einen Cateringservice. Auch den wöchentlichen Mittagstisch-Speiseplan machen die beiden Geschäftspartner zusammen und achten dabei auf saisonale und regionale Produkte.

Im Burgstüble gibt es selten fleischfrei

„Wir kochen auch mal was Griechisches oder Asiatisches, abwechslungsreich soll es halt sein“, sagt Achillefs Mantelis. Fleischfrei sei der Mittagstisch im Burgstüble allerdings selten. Doch wer auf Tierisches verzichten wolle, könne aus der normalen Speisekarte etwas auswählen, die einige vegetarische und vegane Gerichte zu bieten habe.

Zwischen 20 und 100 Gäste zählen die beiden Freunde und Geschäftspartner täglich zum Mittagstisch. Zu ihnen kämen Mitarbeitende der Diakonie, Handwerker, und ganz viele Stettener, so David Klein. Die Geschäfte laufen gut, erklären beide unisono, aber mit den ständigen Teuerungen bei den Preisen für Lebensmittel hätten auch sie zu kämpfen. „Mittlerweile kostet ein Kilo Feta im Einkauf 15 Euro, vor der Pandemie war es noch um die Hälfte billiger“, sagt David Klein, der überwiegend im Service arbeitet und hinter den Kulissen im Einsatz ist.

Was sagen die Gäste zum Angebot?

Mittlerweile sind alle Tische in der großen Gaststube belegt, und auch in einem der beiden Nebenzimmer sitzen Grüppchen und Pärchen, die es sich schon schmecken lassen oder aber noch auf den Fisch mit Kartoffelgratin und gemischtem Salat warten. Wie Gisela Schmidtke und ihre Freundin Suse Heueck. Beide sind Mitglieder im TV Stetten, engagieren sich in der Handballabteilung und sind Stammgäste im Burgstüble, das früher mal TV-Heim hieß. Standesgemäß haben sie es sich am großen Stammtisch direkt gegenüber der Theke gemütlich gemacht. „Wir sind immer donnerstags und freitags zum Essen da“, sagt Gisela Schmidtke. Und weil Suse Heuecks Gatte Roman gerade Urlaub hat, ist er ausnahmsweise und ausgesprochen gerne mitgekommen. Weil es im Burgstüble immer gut schmeckt, kommt auch das Ehepaar am nächsten Tisch, das lange in Stetten lebte, mittlerweile aber tiefer hinaus ins Remstal gezogen ist, noch immer regelmäßig zum Essen in die alte Heimat. „Vor allem freitags, wenn es Fisch gibt.“

Zwar gibt es im Burgstüble nur ein Mittagsmenü, dafür bietet die Gaststätte aber einen besonderen Service für Berufstätige. „Weil Mittagspausen ja nie sehr lange sind, kann man beim Reservieren angeben, um wie viel Uhr man mit wie vielen Leuten kommt, dann kommt das Essen gleich auf den Tisch, und man muss nicht lange warten“, sagt Achillefs Mantelis.

Gerichte zur Mittagszeit

Serie

Von der Currywurstbuden-Institution über öffentlich zugängliche Firmenkantinen und den Metzger-Imbiss bis zum alteingesessenen Gasthaus: Im Rems-Murr-Kreis gibt es einige Möglichkeiten, mittags zu speisen, ohne den Geldbeutel über Gebühr zu strapazieren. Wir stellen einige in einer losen Serie vor.

Öffnungszeiten

Das Burgstüble, Am Sportplatz 4, in Kernen-Stetten bietet montags, mittwochs, donnerstags und freitags jeweils von 11.30 Uhr bis 14 Uhr einen Mittagstisch für 10,90 Euro an, und öffnet an diesen Tagen zudem von 17 Uhr bis 22 Uhr. An Samstagen und Sonntagen ist durchgehend von 11.30 Uhr bis 22 Uhr offen. www.burgstueble-stetten.de.