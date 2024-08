Wohnungskauf in Dänemark und Italien am erschwinglichsten

Wo können sich Einheimische die eigenen vier Wände am ehesten leisten? Wo zahlen Käufer und Mieter am meisten? Immobilienexperten haben den Markt in Europa unter die Lupe genommen.

red/dpa 16.08.2024 - 12:06 Uhr

Im europäischen Vergleich ist Deutschland für Wohnungskäufer ein teures Pflaster. Durchschnittlich werden nach einer Studie der Unternehmensberatung Deloitte 4.700 Euro je Quadratmeter für eine Neubauwohnung verlangt. Nur in Österreich ist es nach dem Vergleich noch etwas teurer, in 21 anderen Ländern aber billiger. Gemessen am Durchschnittseinkommen ist eine 70-Quadratmeter-Wohnung demnach in Dänemark am günstigsten: Bei einem Verkaufspreis von knapp 3.000 Euro je Quadratmeter müssen die Dänen demnach nur 4,7 Jahresgehälter dafür bezahlen.