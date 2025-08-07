Kremlchef Putin äußert sich erstmals öffentlich zu seinem Gipfel mit US-Präsident Trump voraussichtlich kommende Woche. Er sagt auch, wo das Treffen in Nahost über die Bühne gehen könnte.

Der russische Präsident Wladimir Putin hält ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zur Beendigung des Moskauer Angriffskrieges für möglich. Für solche Verhandlungen müssten aber die Voraussetzungen stimmen, und noch seien die Bedingungen dafür weit entfernt, sagte Putin im Kreml am Rande eines Treffens mit dem emiratischen Präsidenten Mohammed bin Sajid.

Vereinigte Arabische Emirate offen für Trump und Putin

Sein für kommende Woche geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump bestätigte Putin selbst auch das erste Mal öffentlich. Die Vereinigten Arabischen Emirate könnten ein passender Ort für einen Gipfel sein, sagte er. Hier würden unter anderem Dubai oder Abu Dhabi in Frage kommen, heißt es.

Zuvor hatte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow gesagt, dass sich Moskau und Washington schon auf den Ort geeinigt hätten. Er werde aber erst später offiziell bekanntgegeben. Putin sagte, dass Russland mehrere Freunde habe, die bereitstünden als Gastgeber.

Gipfel mit Trump, Putin - und Selenskyj?

Russland führt seit mehr als drei Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. US-Präsident Trump hatte immer wieder erklärt, den Krieg rasch beenden zu wollen, war damit bei Putin jedoch auf Granit gestoßen. Erklärtes Ziel der Russen ist es, die ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischja und Cherson vollständig zu erobern, obwohl diese teilweise weit entfernt auf der anderen Seite des Dnjepr liegen und sich die Front kaum bewegt.

Nun ist die Frage, ob sich die beiderseits sehr starren Positionen endlich flexibilisieren werden. Entscheidender als Selenskyj, der mit schwerer Korruption in den eigenen Reihen zu kämpfen hat, dürften dabei Trump und Putin sein.