Angesichts der angespannten Haushaltslage werden Priorisierungen in Köngen nötig sein, um den Pflichtaufgaben der Gemeinde gerecht zu werden.
Der Köngener Haushalt ist erneut nicht ausgeglichen – die Kommune rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von etwas mehr als 2,82 Millionen Euro. Im Vorjahr war es ein Minus von 1,33 Millionen Euro. Noch kann das Defizit aber über Rücklagen ausgeglichen werden. „Wir verfügen weiter über eine solide Substanz, stehen aber vor großen strukturellen Herausforderungen“, konstatierte Köngens Bürgermeister Ronald Scholz. Allerdings sei das Defizit ein Warnschuss: „Wir müssen sehr bewusst in die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde investieren. Was wird wie in welchem Umfang gestaltet – es werden Priorisierungen nötig sein.“