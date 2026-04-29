Pressefreiheit braucht verlässliche Informationen und Journalisten, die einklagbaren Standards folgen. Social Media allein können dies nicht sicher stellen.
29.04.2026 - 11:00 Uhr
66 000 Menschen aus 24 Ländern und fünf Kontinenten haben im vergangenen Jahr testen lassen, wie anfällig sie für Fake News sind. Es ging darum, wie leichtfertig sie falschen Informationen glauben. Ein Ergebnis der Studie unter Regie der University of British Columbia: die Generation Z, also junge Menschen im Alter von 15 bis 30 Jahren, ist am anfälligsten für Fake News. Das ist die Generation, die mit dem Googeln vermeintlicher Informationen aufgewachsen ist und vieles nur wahrnimmt, wenn es über den Bildschirm des Handys flimmert.