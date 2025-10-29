Normalerweise dampfen die Züge der Schwäbischen Waldbahn den ganzen Sommer über durchs Wieslauftal. Doch seit dem schweren Unwetter im Juni 2024 ist die Strecke nicht mehr befahrbar und wird aufwendig repariert. Zur Verkürzung der Durststrecke bietet der Verein DBK Historische Bahn am 1. November Pendelfahrten auf dem wieder befahrbaren Streckenstück zwischen Schorndorf und Rudersberg an. Tipp: Bei der letzten Fahrt wird es besonders stimmungsvoll, wenn der Zug durch die einsetzende Dunkelheit dampft. Zum Einsatz kommt die Dampflok „50 2243“ aus dem Jahr 1942, mit dem Erlös unterstützen Passagiere die komplett ehrenamtliche Arbeit für die Instandhaltung des historischen Fuhrparks. Abfahrt in Schorndorf ist um 10.30, 12.30, 14.30 und 16.30 Uhr, in Rudersberg tritt der Zug jeweils eine Stunde später die Rückfahrt an. Tickets für die Hin- und Rückfahrt gibt es für 19 Euro unter www.dbkev.de und 07951 / 97 79 997, Restkarten auch an Bord. Kinderwagen, Fahrräder und Hunde werden kostenlos mitgenommen.

Im Waiblinger Bürgerzentrum sind am Wochenende mit einer musikalischen Mischung aus Pop und Klassik wieder 125 Cellisten auf der Bühne. Die Musikschule Unteres Remstal, die Freie Musikschule Engelberg und die Musik- und Kunstschule Winnenden laden zu zwei Konzerten am 1. November um 19 Uhr und am 2. November um 11 Uhr ein. Die Leitung liegt dieses Jahr in den Händen von Jochen Kefer, Felix Brade, Marta Lagoda-Pazurek und Felix Härer. Präsentiert werden Highlights aus Pop und Klassik im satten Sound von 125 Celli. Karten gibt es für 25 Euro an der Tageskasse.

Gruselfaktor im Kulturzentrum, Fackelwanderung am Ebnisee. Foto: dpa/Laurent Gillieron

Bereits am Freitag laden die Stadt Murrhardt und Naturparkführer Walter Hieber Familien mit Kindern und neugierige Erwachsene ein zu einem abwechslungsreichen Streifzug durch den herbstlichen Wald. Vielleicht wartet der sagenumwobene Riesberg an „Halloween“ mit Geistergeschichten und Waldwesen in trüber Herbstnebelsuppe auf – wer weiß? Zum Abschluss wird ein kleines Grillfeuer entfacht und es können mitgebrachte Würstle gebrutzelt werden. Treffpunkt ist am 31. Oktober um 14 Uhr am Oberen Riesberg-Parkplatz. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder die Hälfte. Anmeldung wird erbeten an Naturparkführer Walter Hieber, info@waldentdecker.de.

Mit Fackeln um den Ebnisee geht es am Samstag und Sonntag mit Naturparkführerin Petra Klinger – der Weg um den dunklen See wird vor allem für Kinder zum Erlebnis. Auf halbem Weg gibt es einen Umtrunk mit kleinem Snack und ein spannendes Märchen in stimmungsvoller Atmosphäre. Fackeln werden gestellt, auch der Umtrunk ist im Preis inbegriffen. Wer will kann auch gerne Laternen mitbringen. Die Veranstaltung dauert eineinhalb Stunden, die Kosten betragen 14 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder ab 8 Jahren. Treffpunkt ist der Hauptparkplatz gegenüber dem Ebnisee (Kaisersbach) um 17 Uhr. Anmeldung unter 0170/524 5311 oder klinger@die-naturparkfuehrer.de

In die Schorndorfer Manufaktur kommt am Freitag, 31. Oktober, der Songwriter Herman Dune. Ab 20.30 Uhr präsentiert der in Los Angeles lebende Franzose eine Mischung aus Indie-Folk, Anti-Folk, Folk-Rock, Americana und Alternative Country. Tickets gibt es für 30 Euro an der Abendkasse.

In Waiblingen wiederum gibt es unter dem Motto „Let’s get spooky“ eine gruselige Halloween-Party im Kulturhaus Schwanen. Organisiert vom Jugendgemeinderat erwartet die Gäste ein schaurig-schönes Fest mit Musik, guter Stimmung, witzigen Aktionen und jeder Menge Spaß. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche von 14 bis 21 Jahren – also genau die Altersgruppe, für die der Jugendgemeinderat seine Aktionen plant. Einlass ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, gefeiert wird bis spät in die Nacht.Eine Kostümierung ist ausdrücklich erwünscht – die besten Outfits werden prämiert.