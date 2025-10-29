Am Wochenende sind es im Rems-Murr-Kreis einige unterhaltsame Veranstaltungen geboten – darunter eine besondere Zugfahrt, Konzerte und eine Halloween-Party.
Normalerweise dampfen die Züge der Schwäbischen Waldbahn den ganzen Sommer über durchs Wieslauftal. Doch seit dem schweren Unwetter im Juni 2024 ist die Strecke nicht mehr befahrbar und wird aufwendig repariert. Zur Verkürzung der Durststrecke bietet der Verein DBK Historische Bahn am 1. November Pendelfahrten auf dem wieder befahrbaren Streckenstück zwischen Schorndorf und Rudersberg an. Tipp: Bei der letzten Fahrt wird es besonders stimmungsvoll, wenn der Zug durch die einsetzende Dunkelheit dampft. Zum Einsatz kommt die Dampflok „50 2243“ aus dem Jahr 1942, mit dem Erlös unterstützen Passagiere die komplett ehrenamtliche Arbeit für die Instandhaltung des historischen Fuhrparks. Abfahrt in Schorndorf ist um 10.30, 12.30, 14.30 und 16.30 Uhr, in Rudersberg tritt der Zug jeweils eine Stunde später die Rückfahrt an. Tickets für die Hin- und Rückfahrt gibt es für 19 Euro unter www.dbkev.de und 07951 / 97 79 997, Restkarten auch an Bord. Kinderwagen, Fahrräder und Hunde werden kostenlos mitgenommen.