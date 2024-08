Wer jetzt in den Ferien zu Hause ist, dem bietet sich die Gelegenheit, bei Führungen seine Heimat näher kennenzulernen. So nimmt Roswitha Brand am Sonntag Interessierte mit auf einen Rundgang durch den Leonberger Stadtpark. Wie wurde aus der landwirtschaftlichen Fläche zwischen Leonberg und Eltingen ein lärmendes Gipswerk, das Arbeit und Verdienst brachte? Warum gab es dort ein Freibad und in den 70er-Jahren ein Naherholungsgebiet für die Leonberger in der Nachbarschaft des Leo-Centers und der Stadthalle? Warum finden sich im Stadtpark die meisten Kunstobjekte in Leonberg? Auf all diese Fragen geht Brand bei ihrer Führung ein, die um 11.15 Uhr auf dem Bürgerplatz vor der Stadthalle beginnt.

In Gerlingen ist am Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr eine Sommerführung des Stadtarchivs mit Klaus Herrmann vorgesehen. Seit dem Jahr 2000 veranstaltet das Stadtarchiv Spaziergänge durch Gerlingen – jedes Jahr zu einem anderen Teil der Stadt. Bei der 23. Sommerführung geht es rund um die Gerlinger Heide ins Gebiet Füller/Forchenrain.

In Weil der Stadt sind am Freitag wieder die Nachtwächter in der historischen Altstadt unterwegs. Die beiden alteingesessenen Nachtwächter beleuchten bei ihren Rundgängen das mittelalterliche Leben in Weil. Höhepunkte sind die Begehung der Stadtmauer und die Besichtigung des Verlieses im Roten Turm. Los geht es am Freitag um 21 Uhr am Rathaus. Am Sonntag steht ab 14 Uhr eine Führung durch die Altstadt in englischer Sprache auf dem Programm.

Eine Kinder- und Familienführung gibt es am Sonntag in Münchingen. Da geht es ab 15 Uhr durch das Heimatmuseum. Bei einer geführten Zeitreise können die Teilnehmenden die Dachbodenschätze neu entdecken – passend zu der aktuellen Sonderausstellung „Dachbodenschätze von A bis Z“ des Museums. Dabei gibt es auch viel Neues und Unbekanntes zu hören und zu sehen.

Wem der Sinn mehr nach Feiern steht, der hat dazu auch am kommenden Wochenende die Möglichkeit: Beim Zeltcafé in Ditzingen ist am Samstag der Abschlussabend, bei dem DJ Zufallswiedergabe ab 20 Uhr mit „Mixed Music“ für Unterhaltung sorgt. Außerdem gibt es an diesem Abend zum ersten Mal ein Kneipenquiz. In Weil der Stadt feiert die AHA am Samstag ab 16 Uhr ihr Zigeunerfest im ehemaligen Spital. Entsprechende Stimmung ist garantiert.

Wer lieber ein wenig „chillen“ möchte, der ist bei „Sommer an der Glems“ in Ditzingen richtig. Daheimgebliebene können sich dort ein wenig Urlaubsfeeling holen.