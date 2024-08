Der Höfinger Kunstmarkt geht in die nächste Runde. Der Weiler Strandsommer geht zu Ende und „Sommer an der Glems“ in Ditzingen geht weiter.

Wiebke Kahns 08.08.2024 - 08:01 Uhr

Leonbergs Teilort Höfingen hat am Wochenende ordentlich was zu bieten. Ein Treffpunkt ist das Sommerfest des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Höfingen von Samstag bis Montag. Neben Gesprächen mit Bekannten locken kulinarische Spezialitäten auf den Rathausplatz. Los geht es am Freitag um 17 Uhr, wenn das Fass angestochen wird. Am Sonntag beginnt das Sommerfest ab 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen. Am Montag ist dort dann von 14 bis 17 Uhr die Seniorenhocketse vorgesehen.