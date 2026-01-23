Wochenend-Wetter Frühlingshaftes Wetter ist im Kreis Ludwigsburg noch nicht in Sicht
Wie wird am Wochenende das Wetter im Kreis Ludwigsburg? Experte Yannick Garbe blickt voraus.
Ein Tief über Frankreich lenkt in den kommenden Tagen immer wieder Wolkenfelder über unsere Region. Die Sonne wird sich am Wochenende nicht mehr ganz so häufig am Himmel präsentieren, am Samstag sind einzelne Schneefälle möglich. Die Temperaturen bleiben winterlich, in den Nächten sinkt das Thermometer in den Frostbereich. Zu Beginn der neuen Woche könnte aus Süden etwas Schnee in die Region ziehen, die genaue Entwicklung ist allerdings noch etwas unsicher.