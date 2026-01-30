 
Wochenend-Wetter Schnee im Kreis Ludwigsburg ist bis Sonntag geschmolzen

1
Winterstimmung am Harzberghäusle in Großbottwar. Foto: Yannick Garbe

Das Wochenende am Mittleren Neckar wird nasskalt und bewölkt. Erneuter Schneefall ist nicht in Sicht.

Ein kräftiges Schneetief sorgte für einen turbulenten Start in die Woche. Feuchte Mittelmeerluft traf in der Nacht zu Montag auf kalte Polarluft aus dem hohen Norden. Das Ergebnis waren ergiebige Schneefälle über der Region. Während im Neckartal gut 10 Zentimeter zusammenkamen, waren es am Rand des Schwäbischen Waldes bis zu 25. Aus Südwesten lenkt ein Tief aktuell milde und feuchte Luft zu uns. Die Schneereste verschwinden bis zum Sonntag größtenteils wieder. Am Wochenende erwartet uns insgesamt nasskaltes Wetter.

 

Mit Dunst und Nebel starten wir in den Freitag, im Lauf des Vormittags lockert das grau langsam auf. Zur Mittagszeit zeigt sich hin und wieder die Sonne am Himmel, bevor am Nachmittag neue Wolken heranziehen. Die Temperaturen liegen in der Früh im leichten Frostbereich, nachmittags steigt das Thermometer auf 2 bis 4 Grad. Der Wind weht dazu schwach aus Südosten. In der Nacht zu Samstag halten sich dichte Wolken, bei Temperaturen um die 3 Grad fällt vereinzelt etwas Regen.

Samstagnachmittag fallen die ersten Tropfen

Am Samstag erwartet uns graues Wetter, der Himmel bleibt den ganzen Tag über bedeckt. In der zweiten Tageshälfte zieht vom Schwarzwald her Regen in die Region, die ersten Tropfen fallen am späten Nachmittag. Mit Höchstwerten von 4 Grad im Schwäbischen Wald und 6 Grad im Neckartal wird es spürbar milder. Der Wind weht nur sehr schwach aus östlicher Richtung. In der Nacht zu Sonntag lässt der Regen langsam nach, bei Tiefstwerten von 1 Grad bildet sich bis zur Früh dichter Nebel.

Die neue Woche startet mild

Nachdem sich der Frühnebel verzogen hat, bringt der Sonntag trockenes Wetter mit sich. Tagsüber lockert die Bewölkung verbreitet auf, sodass sich im Tagesverlauf immer wieder mal die Sonne zeigt. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf 4 Grad im Schwäbischen Wald, maximal 7 Grad werden im Neckartal erreicht.

In der kommenden Woche bleibt es mild, bei Höchstwerten von 6 bis 8 Grad zeigt sich am Montag und Dienstag vereinzelt die Sonne am Himmel. Nachts kann es bei klarem Himmel leichten Frost geben.

