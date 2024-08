Strandsommer mit Alphornklängen in Weil der Stadt, Strohländle in Leonberg, Matteo & die Bringer in Rutesheim – man kann sich am Wochenende kaum entscheiden, wo es hingehen soll.

Marius Venturini 01.08.2024 - 08:01 Uhr

Wohin am Wochenende? Strohländle oder Weindorf in Leonberg? Strandsommer in Weil der Stadt? Sommer an der Glems in Ditzingen? So viele Möglichkeiten. Aber der Reihe nach: