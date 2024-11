Ein hilfsbereiter Autofahrer wird attackiert, ein Ladendieb schlägt einen Mitarbeiter nieder – mit diesen und weiteren Fällen hatte die Polizei am Wochenende in Backnang, Fellbach und Winnenden zu tun.

Phillip Weingand 18.11.2024 - 10:44 Uhr

In den vergangenen Tagen haben sich im Rems-Murr-Kreis unabhängig voneinander mehrere Fälle von Körperverletzungen ereignet. Der erste davon ereignete sich am späten Freitagnachmittag in Fellbach. Gegen 18 Uhr begab sich ein nicht näher beschriebener Unbekannter in ein Geschäft in der Stuttgarter Straße. Dort soll er versucht haben, einen Gürtel zu stehlen. Darauf von zwei Mitarbeitern angesprochen, wurde er aggressiv und schlug einem 44-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. Der Täter flüchtete in Richtung eines Einkaufszentrums. Bereits vor dem Diebstahlsversuch soll er sich in einem Restaurant gegenüber auffällig verhalten haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an 07 11/5 77 20.