Sieben Biere vom Fass, viele weitere aus aller Welt, DJs und Streetfood: Die Bierkultur verwandelt Ludwigsburg in einen Treffpunkt für Genießer.
19.09.2025 - 15:24 Uhr
Goldschimmerndes Bier fließt aus fünf Zapfhähnen in frisch polierte Becher. Die Leitungen entspringen einem komplexen Schlauchgeflecht, das sich tief ins Innere des Verkaufsstands windet. „Sieben verschiedene Biersorten haben wir heute vom Fass dabei“, sagt Vanessa Pantoudis. Die Ludwigsburgerin organisiert die Veranstaltung „Bierkultur“ und betreibt das Event-Biergeschäft „Hop around the world“ in Ludwigsburg.