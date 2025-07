Der Sommer macht eine Pause. Zeit für eine andere Freizeitgestaltung als ins Freibad zu gehen oder an den See. Gut, dass am letzten Wochenende vor den Ferien in Stuttgart allerhand an Unterhaltsamem und Zerstreuung geboten ist.

Die CSD-Parade

Sie war mal ein argwöhnisch beobachteter Aufzug von Außenseitern, die um Teilhabe kämpften. Mittlerweile ist die CSD-Parade der größte Umzug der Stadt, bejubelt und gefeiert von Hunderttausenden.

Zeit, sich zu zeigen. Foto: Andreas Rosar

Start ist am Feuersee im Stuttgarter Westen, von wo aus sich der Zug um 13.30 Uhr in Bewegung setzt und über die Rotebühlstraße, die Eberhardstraße und den Rotebühlplatz weiter Richtung Marktplatz zieht. Dann geht es über den Karlsplatz zur Planie am Schlossplatz, wo um etwa 17 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet. Anschließend wird in vielen Lokalen, Bars und Clubs in Stuttgart weitergefeiert.

Ballett im Park

Vom Schlossplatz kann man direkt zum Eckensee weiterziehen. Dort wird um 19 Uhr Maximiliano Guerras „Don Quijote“ auf der großen Leinwand zu erleben sein. Kostenlos. Die Vorstellung wird aus dem Opernhaus übertragen.

Ballett schauen im Park. Foto: Lichtgut

Am Sonntag wird die Matinee der John Cranko Schule zu sehen sein, auch diese live übertragen aus dem Opernhaus. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 11 Uhr.

Das Bohnenviertelfest

Es ist eines der ältesten Straßenfest der Stadt. Am Freitag und Samstag wird im Bohnenviertel gefeiert. Heute ist das Quartier zwischen Charlottenplatz und Wilhelmsplatz ziemlich hip, früher wohnten dort die Armen und zogen ihr Essen selbst: Die Bohnen, die dem Viertel seinen Namen gaben.

Feiern im Bohnenviertel Foto: Lichtgut

Zwischen den Gässchen, zwischen den letzten Resten der Altstadt gibt es natürlich mehr als nur Bohnen. Stände und Bühnen sind aufgebaut und wie üblich wird der Andrang groß sein. Was vor allem die Händler freut, denen die Stadt in einem unfreundlichen Akt die Kunden geraubt hat, weil sie den Verkehr während des Umbaus des Breuninger-Parkhauses an ihren Geschäften vorbeiführt.

Iron Maiden auf dem Wasen

In Bad Cannstatt wird es derweil am Samstag laut. Wieder mal schauen Iron Maiden vorbei. Auf dem Wasen verwaltet die Band um Frontmann Bruce Dickinson mal wieder ihre eigene Legende. Das Konzert ist ausverkauft, 45 000 Tickets sind weg.

Bruce Dickinson, Frontmann von Iron Maiden Foto: Axel Heimken/dpa

Es beginnt gegen 19 Uhr mit dem Auftritt der Vorband „Avatar“, Iron Maiden wird dann gegen 20.15 Uhr auftreten. Angesichts der Wettervorhersage empfiehlt es sich, eine Regenjacke einzupacken. Schirme sind nicht erlaubt. Damit die anderen Besucher auch tatsächlich Maskottchen Eddie sehen und nicht einen Schirmwald.

Queen of the Stone Ages

Dieses Problem stellt sich am den Besuchern des Konzerts der Queens of the Stone Age nicht. Das findet unter Dach in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle statt. Am Sonntag um 20 Uhr geht es los. Es ist eines von nur vier Konzerten der Band in Deutschland.

Josh Homme Foto: dpa

Im Vorjahr mussten die Rock-Veteranen ihre Tour abbrechen, weil Sänger und Gitarrist Josh Homme krank wurde. Nun ist er wieder fit und steht mit den Kollegen in Stuttgart auf der Bühne.

Bollywood und mehr

Noch ein Tipp für schlechtes Wetter: Das indische Filmfestival. Was viele ja nicht wissen, Stuttgart ist Partnerstadt von Mumbai. Man pflegt vielerlei Kontakte in die riesige Stadt, die früher Bombay hieß. So gibt es seit Jahren das indische Filmfestival, an dem in den Innenstadtkinos zu sehen ist, dass Indien mehr zu bieten hat als nur Bollywood-Streifen.

Seit Jahren schon wird das indische Filmfestival in Stuttgart gefeiert. Foto: dpa

Von Freitag bis Sonntag wird geschaut, am Sonntag um 19 Uhr ist im Gloria die Preisverleihung, anschließend wird der Siegerfilm gezeigt.