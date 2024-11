In der Stadtmitte von Stuttgart und in Bad Cannstatt sind Frauen am Wochenende sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Stuttgart sind am Wochenende mehrere Frauen sexuell belästigt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

In Stuttgart-Mitte habe ein unbekannter Mann am Samstagnachmittag in der Unterführung an der Holzgartenstraße eine 27-jährige Frau sexuell belästigt. Der Unbekannte fuhr mit einem Fahrrad gegen 16.20 Uhr durch die Unterführung vom Stadtgarten in Richtung Hoppenlau-Friedhof. Während er an der 27-Jährigen vorbeifuhr, berührte er sie unsittlich am Gesäß.

Polizei sucht Mann mit Vollbart und auffälligem Gürtel

In der Nacht zum Montag soll ein unbekannter Mann eine 37 Jahre alte Frau in der Pragstraße in Bad Cannstatt sexuell belästigt haben. Die Frau sei gegen 5 Uhr von der Stadtbahnhaltestelle Rosensteinbrücke die Pragstraße aufwärts gelaufen.

Auf Höhe der Haltestelle Glockenstraße habe der Unbekannte sie angesprochen und ihr sein erigiertes Glied gezeigt. Anschließend sei der Mann in die Quellenstraße geflüchtet. Der Mann war rund 1,75 Meter groß und etwa 25 Jahre alt.

Er hatte eine kräftige Statur, kurze, dunkle Haare und einen Vollbart. Der Mann trug eine Jeanshose mit einem auffälligen Gürtel, eine dunkle Jacke und helle Sportschuhe.

Zeugen der jeweiligen Vorfälle werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.