Von Konzerten bis hin zu Sport-Events ist in Stuttgart am Wochenende einiges geboten. Wer spontan etwas unternehmen will, findet neben dem Frühlingsfest noch einiges an Möglichkeiten.

Ob Fußball, Handball oder Musik – wer am Wochenende abgesehen vom Frühlingsfest auf dem Wasen im Stuttgarter Neckarpark etwas erleben will, hat reichlich Auswahl: Gleich am Freitag bringen zwei Shows Stimmung in die Hallen. Zum einen gastiert in der Schleyer-Halle die Musikshow „Mountain Mania“ mit viel Alpen- und Party-Sound, zum anderen lässt „Abbamania“ in der Porsche-Arena die größten Hits der schwedischen Pop-Ikonen wieder aufleben.

Am Samstag wird es sportlich und laut zugleich: In der Hanns-Martin-Schleyer-Halle messen sich Teams bei der „International Arena League“ im Hallen-Football, während nebenan in der Porsche-Arena die Mittelalter-Rocker von „Versengold“ ihre Mischung aus Folk und Rock – von reinen Instrumentalstücken über Trinklieder und Balladen bis hin zu gesellschaftskritischen Liedern – auspacken. Auf dem Frühlingsfest dürfte es am Samstag besonders voll werden, da das Wetter laut dem Deutscher Wetterdienst angenehm werden soll.

Am Sonntag gibt es dann noch einmal eine bunte Mischung: Der VfB Stuttgart trifft in der Bundesliga auf den SV Werder Bremen. Parallel dazu kämpft das Team von Jürgen Schweikardt in der Handball-Bundesliga gegen den Tabellenführer SC Magdeburg. Wer es lieber musikalisch mag, bekommt in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit dem erfolgreichen Deutschrap-Duo Aymen und Amo auf der Bühne etwas geboten. Und das Beste: Das Wetter wird auch am Sonntag freundlich – auch wenn es nicht mehr ganz so warm wie am Samstag ist.