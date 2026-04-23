Von Konzerten bis hin zu Sport-Events ist in Stuttgart am Wochenende einiges geboten. Wer spontan etwas unternehmen will, findet neben dem Frühlingsfest noch einiges an Möglichkeiten.
23.04.2026 - 13:58 Uhr
Ob Fußball, Handball oder Musik – wer am Wochenende abgesehen vom Frühlingsfest auf dem Wasen im Stuttgarter Neckarpark etwas erleben will, hat reichlich Auswahl: Gleich am Freitag bringen zwei Shows Stimmung in die Hallen. Zum einen gastiert in der Schleyer-Halle die Musikshow „Mountain Mania“ mit viel Alpen- und Party-Sound, zum anderen lässt „Abbamania“ in der Porsche-Arena die größten Hits der schwedischen Pop-Ikonen wieder aufleben.