Das erste Februarwochenende steht an und in Ludwigsburg und im Kreis gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben.

Enzo und Angèle sind ein glückliches Paar, seinem Charme und ihrer Lässigkeit kann niemand widerstehen. Doch als sie sich ein Kind wünschen und es Enzo ist, der schwanger wird, stürzen sich die Medien auf den Fall des schwangeren Trans-Mannes, Hass und Hetze sind beispiellos. Jayrôme C. Robinet befasst sich in seinem Roman „Sonne in Scherben“ mit Geschlechterrollen und Familienkonstrukten abseits der Norm. Am Donnerstagabend liest er im Demokratischen Zentrum Ludwigsburg daraus vor. Tickets kosten zehn Euro, ermäßigt sieben Euro.

DemoZ: Wilhelmstraße 45/1, Ludwigsburg;Donnerstag: 19.30 Uhr

Veganes Hoffest in Remseck

Passend zum Finale des Veganuary steht das dritte vegane Leutenecker Hoffest an. Schmorgulasch, Rote-Beete-Schupfnudel-Pfanne mit Räuchertofu, Maultaschen , Donauwelle, Apfelstrudel: Das Familienunternehmen tischt ordentlich auf und Bier-Sommelière Vanessa Pantoudis von Hop around the world sorgt für das passende Bier. „Wir wissen ganz genau, wie schwer sich Veränderungen anfühlen können“, schreiben die Landwirtinnen auf ihrer Webseite. 2021 haben die drei Schwester entschieden, auf die Eierproduktion zu verzichten. Mit dem Fest würden sie Menschen inspirieren wollen, sich mit pflanzlicher Ernährung auseinanderzusetzen, und zeigen, dass man „neben all den anderen positiven Vorteilen, auch in Puncto Geschmack auf nichts verzichten muss“. Wer etwas mit nach Hause nehmen möchte, kann sich außerdem im Hofladen eindecken.

Hof Leutenecker: Hohe Anwand 1, Remseck;Freitag: 15 bis 21 Uhr,Samstag: 12 bis 20 Uhr

Was die Forschung bewegt: Science Slam in Marbach

Es gibt kaum einen unterhaltsameren Weg, mehr über Errungenschaften in der Biologie, Mathematik und Chemie zu lernen. In zehnminütigen Vorträgen präsentieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der Bühne möglichst informativ und unterhaltsam ihre Forschungen. Dabei geht es unter anderem um die selbstheilende Brennstoffzelle, Krankenhauskeime, die Klimakrise und das Leben auf dem Mars. Karten für den Science Slam in der Marbacher Stadthalle gibt es für 19 Euro online.

Stadthalle: Schillerhöhe 12, Marbach;Freitag: Einlass – 19 Uhr, Beginn – 20 Uhr

Schwäbischer Rap im Scala – Aftershow im Flint

Wer sich beispielsweise den Song „Du bisch mei Numer One“ von MC Bruddaal auf Youtube anhört, der muss einfach schmunzeln. Wem der kurze Clip nicht reicht und wer mehr von dem schwäbischen Rap hören möchte, kauft sich für Freitagabend eine Karte für das Konzert im Scala. Karten kosten 26 Euro. Denn wie heißt es von MC Bruddaal so schön: „Wärsch du net da, wär des wie a Party ohne Alkohol“. Im Flint geht es danach direkt mit einer Aftershow-Party weiter.

Scala: Stuttgarter Straße 2, Ludwigsburg;Freitag: 20 Uhr

Flint: Leonberger Straße 38, Ludwigsburg;

Vinyl und Drinks in der Gaunerei

Jeden Samstag ab 18 Uhr findet in der Gaunerei in Ludwigsburg das Format „Saturday Delight“ statt. Drinks, ein Vinyl-Set, gute Gesellschaft: Es kann so einfach sein.

Gaunerei: Asperger Straße 12, Ludwigsburg;Samstag: ab 18 Uhr

Sale für Kunst-Schnäppchenjäger

Beim „Big Art Sale“ von Peter und Barbara Watzl gibt es von Donnerstag bis Samstag zeitlose Kunstwerke unterschiedlicher Stilrichtungen zu kaufen – ob Originale, Grafiken oder Kunstdrucke, gerahmt und ungerahmt. Alles zu reduzierten Schnäppchenpreisen.

Kunsthaus Watzl: Schorndorfer Straße 120, Ludwigsburg; Donnerstag und Freitag: 10 bis 18 Uhr, Samstag: 10 bis 16 Uhr Joel Scott hat im letzten Spiel gegen Olympic Fribourg am besten für die Riesen getroffen. Pressefoto Baumann/Julia Rahn

MHP Riesen Ludwigsburg

Die MHP Riesen Ludwigsburg stellen sich am Sonntag den Ex-Meistern aus Ulm. Um 18 Uhr ist Anpfiff, Tickets gibt es online ab 20 Euro.

MHP Arena: Schwieberdinger Straße, 30 Ludwigsburg; Sonntag: 18 Uhr