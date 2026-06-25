Rund um Leonberg locken zahlreiche Feste, Konzerte und Familienveranstaltungen ins Freie. Ob Hocketse, Waldfest oder Jazzfestival – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Brütend heiß soll es auch am Wochenende bleiben. Das dürfte jedoch viele Menschen nicht davon abhalten, die zahlreichen Feste und Veranstaltungen in der Region zu besuchen. Mit einem kühlen Getränk in der Hand lässt sich die Sommerhitze schließlich deutlich besser genießen. Ob beim Liederkranz-Sommerfest in Ditzingen-Hirschlanden oder dem Jazzfestival in Korntal-Münchingen – die Auswahl ist groß. Eine Übersicht über einige der Höhepunkte.

Im Naturtheater Renningen beginnt am Sonntag, 28. Juni, die neue Spielzeit. Premiere feiert der Märchenklassiker „Der gestiefelte Kater“, der von 15 bis 17.30 Uhr zum ersten Mal am Längenbühl aufgeführt wird. Eine weitere Produktion der Saison, „Die Tochter des Musketiers“, steht dann ab dem 4. Juli auf dem Spielplan.

Ebenfalls perfekt für die ganz Jungen: Der Verein für ein kinderfreundliches Renningen veranstaltet am Samstag von 14 bis 17 Uhr sein Kinderfest rund um das Jugendhaus. Verschiedene Mitmachstationen laden zum Entdecken und Ausprobieren ein. Für Speisen und Getränke ist hier gesorgt.

Zu den festen Daten im Veranstaltungskalender zählt das Waldfest des Musikvereins Höfingen. Jedes Jahr zieht es mehr als tausend Besucher unter die Bäume am Waldeck. Von Samstag, 27. Juni, bis Montag, 29. Juni, steuern verschiedene Blaskapellen die musikalische Unterhaltung bei.

Traditionelles Waldfest in Höfingen

Der Festbetrieb beginnt am Samstag um 17 Uhr. Am Sonntag geht es ab 11 Uhr mit Musik für die ganze Familie weiter. Den Abschluss des Tages gestaltet ab 18.30 Uhr der Musikverein Münchingen. Am Montag öffnet das Waldfest erneut um 17 Uhr. Für den stimmungsvollen Ausklang des Festwochenendes sorgt dann der Musikverein Renningen.

Auch in Ditzingen steht das Wochenende ganz im Zeichen der Musik. Der Liederkranz Hirschlanden lädt von Freitag, 26. Juni, bis Sonntag, 28. Juni, zu seinem Sommerfest ein. Den Auftakt bildet am Freitag um 19 Uhr eine Serenade in der katholischen Kirche. Am Samstag startet das Fest um 17 Uhr, ehe ab 19 Uhr die Korntaler Country-Rock-Band P.U.L.L. auftritt. Nach dem Gottesdienst am Sonntag wird das Fest von 11 Uhr an fortgesetzt. Musikalische Einblicke bietet zudem die Jugendmusikschule Ditzingen. Bei einem Tag der offenen Tür am Samstag, 27. Juni, von 10 bis 13 Uhr können Besucher verschiedene Instrumente kennenlernen und auch gleich ausprobieren.

In Korntal-Münchingen findet am Freitag und Samstag, 26. und 27. Juni, die zweite Auflage des Bergstraßen-Festivals statt. Das Jazzfestival präsentiert zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus der Region. Auf der Bühne stehen unter anderem Rikas und die Soul Diamonds.

Jazzklänge beim Bergstraßen-Festival

Die Konzerte beginnen am Freitag um 19.30 Uhr und am Samstag bereits um 15 Uhr. Für Kinder wird am Samstag ein eigenes Programm angeboten. Kulinarisch dürfen sich Besucher auf Gegrilltes, Pizza aus dem Holzofen und eine große Auswahl an Getränken freuen. Eintrittskarten sind in der Buchhandlung Blessings4you sowie an der Abendkasse erhältlich.

Festlich wird es auch im Weil der Städter Teilort Hausen. Rund um das Feuerwehrhaus lädt die Feuerwehr zur traditionellen Hocketse ein. Serviert werden unter anderem ofenfrische Zwiebelkuchen. Das Fest beginnt am Samstag, 27. Juni, um 11.30 Uhr. Ab 20 Uhr öffnet eine Bar. Der zweite Festtag startet am Sonntag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, von 13.30 Uhr an sorgt dann eine Spielstraße für Unterhaltung bei den jüngsten Gästen.

Rutesheim begeht am Wochenende wieder sein Fleckenfest. Nach dem Fassanstich am Samstag, 27. Juni, um 17.30 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Livemusik, Vorführungen und kulinarischen Angeboten. Den Abschluss bildet am Sonntag um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Johanneskirche.

Wer noch nicht genug gefeiert hat, kann am Sonntag, 28. Juni, das Sommerfest des Obst- und Gartenbauvereins Heimsheim besuchen. Ab 11.30 Uhr werden im Vereinsgarten Rollbraten mit Kartoffelsalat, Gegrilltes, eine vegetarische Gemüsepfanne sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Für die jüngsten Besucher gibt es zudem ein Kinderprogramm.