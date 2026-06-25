Rund um Leonberg locken zahlreiche Feste, Konzerte und Familienveranstaltungen ins Freie. Ob Hocketse, Waldfest oder Jazzfestival – für jeden Geschmack ist etwas dabei.
25.06.2026 - 19:03 Uhr
Brütend heiß soll es auch am Wochenende bleiben. Das dürfte jedoch viele Menschen nicht davon abhalten, die zahlreichen Feste und Veranstaltungen in der Region zu besuchen. Mit einem kühlen Getränk in der Hand lässt sich die Sommerhitze schließlich deutlich besser genießen. Ob beim Liederkranz-Sommerfest in Ditzingen-Hirschlanden oder dem Jazzfestival in Korntal-Münchingen – die Auswahl ist groß. Eine Übersicht über einige der Höhepunkte.