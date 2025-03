Was für ein Kontrast: Voriges Wochenende Sonne und Wärme satt, ein Vorgeschmack auf den Sommer. Und nun? Nach Regentagen ist trübe Kälte angesagt. Freizeitaktivitäten unter Dach empfehlen sich.

Etwa in der katholischen Kirche St. Johannes in Korntal, Lembergstraße 5. Dort beginnt am Sonntag die Ausstellung „Mensch Würde Unantastbar“ mit Fotos und Texten von Angelika Kamlage zu Skulpturen des Künstlers Ralf Knoblauch. Start der Schau ist um 10.30 Uhr im Gottesdienst, danach ist sie bis 11. April täglich geöffnet.

Dem Wetter trotzt die „Musik zur Marktzeit“ in Ditzingen, wo am Samstag im Gemeindehaus von 10 Uhr an unter der Überschrift „Die linden Lüfte sind erwacht“ ein „kleiner Liederfrühling“ geboten wird. Von der ungestümen Energie des Frühlings und der Leuchtkraft der Natur erzählt das Choerle mit Liedern von Schubert, Mozart, Schumann und Mendelssohn. Vielleicht schaffen es die stimmgewaltigen Akteure, dass die für Montag prognostizierte Rückkehr der Sonne schon etwas früher klappt?

Musikalisch wird es dann am Samstagabend auch in Friolzheim, wo Die Herrenkapelle mit dem Programm „Dreißig Jahre und kein bisschen heiser“ einen „wilden Ritt“ durch ihre 30-jährige Geschichte startet, wie der Kulturkreis Zehntscheune ankündigt. Reiner Möhringer agiert mit Uli Kofler, dem langjährigen Konzert- und TV-Pianisten von Johannes Heesters. Um 19 Uhr geht’s los im Festsaal der Zehntscheune, Am Marktplatz 5. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Kulturkreis bewirtet.

Mit Kunst ins Wochenende: Am Freitag, 19 Uhr, beginnt die Schau „Blattwerk“ in der Stadtbücherei Warmbronn. Silke Schwab-Krüger, Künstlerin und Gründungsmitglied des Aalener Künstlerkollektivs, gibt Einblicke. In der Kombination mehrerer Medien und der Auseinandersetzung mit Druckgrafik, Zeichnung und Fotografie liegt der Schwerpunkt ihres Schaffens. Dabei entstehen nicht nur Arbeiten im Atelier, sondern auch ortsspezifische Installationen. Der Bezug zum Raum spielt bei ihr immer eine wichtige Rolle. Zu sehen bis 29. Mai.

Wer mehr auf Bewegung steht, bitteschön: Die „Country Linedance Night“ steht an in der Gäublickhalle Gebersheim. „Wenn Du den Rhythmus spürst, musst Du einfach tanzen, bis die Stiefel qualmen“, lautet die Einladung zum Mitmachen von SV Gebersheim, der Linedancegruppe Country Rebels und der Band Silver Highway. Einlass ist von 18 Uhr an, offizieller Beginn um 19.30 Uhr. Es gibt „good food and good drinks for all cowboys and cowgirls“.