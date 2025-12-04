Was der Kessel am Wochenende bereithält? So einiges: schlemmen beim Breakfast-Club, tanzen im Kulturbunker, shoppen beim Poolhaus Pop-up und vieles mehr. Wir haben die Tipps für euch.

Grau, grauer, Stuttgart: Der Kessel zeigt sich im Moment nicht gerade von seiner besten Seite. Da will man am liebsten gar nicht erst das Haus verlassen. Doch dass es sich lohnt, den inneren Schweinehund zu überwinden, zeigen diese Events: Bunker Rave, Diversity Clothing Pop-up, Konzert im Merlin, Techtation in der Lerche, Dschinss auf der Bühne...

Lass euch von uns durch euer Wochenende navigieren. Ihr werdet es nicht bereuen!

David Bay im Merlin

Ihr seid von eurem Spotify-Jahresrückblick genervt, weil ihr immer die gleichen Künstler:innen hört? Dann ist dieses Wochenende die perfekte Gelegenheit, neue Musik zu entdecken – und das live im Merlin. Der Künstler und Produzent David Bay ist für seine Mischung aus Indie-, Disco- und House-Musik bekannt. Verpackt hat er diese Mischung in eine zeitlose, von den 70ern inspirierte Ästhetik. Seine Musik zwingt euch dazu, zu tanzen, während sie gleichzeitig emotionale Geschichten erzählt, die noch lange nach dem Ende der Nacht nachklingen. Das Ticket kostet 20 Euro. Wir sagen: perfekter Start ins Wochenende!

David Bay, Kulturzentrum Merlin, Augustenstr. 2, Stuttgart-West, 5.12., 19 Uhr

Frida Kahlo-Ausstellung

Eine Explosion von Farben und Vitalität: Ab sofort könnt ihr in der Schleyer-Halle in die Welt von Frida Kahlo eintauchen. Bunte Kunst, starke Geschichten und jede Menge Wow-Momente der mexikanischen Künstlerin gibt es nun endlich auch in Stuttgart. Für knapp 20 Euro kommt ihr rein. Wir sagen: Die immersive Ausstellung muss man erlebt haben!

Viva Frida Kahlo, Schleyer-Halle, Saal 4, Mercedesstr. 69, Stuttgart-Bad Cannstatt, Mo-So, 10-21 Uhr, weitere Infos hier >>>

Bunker Rave

Pünktlich zum Wintereinbruch wird in der Nacht von Freitag auf Samstag im Kulturbunker ordentlich eingeheizt: 0711 Raves pres. Bunker Rave steht an. Neun Stunden lang wartet Hardtechno, Industrial, Schranz und Reverse Bass auf euch. Das Ticket gibt’s für 15 Euro. Schnappt euch eure Friends und feiert durch Nacht!

0711 Raves pres. Bunker Rave, Kulturbunker, Rosenbergstr. 23, Stuttgart-West, 5.12., 22-7 Uhr

Theater: Dschinns

Wer es am Freitagbend ruhiger angehen lassen möchte, sollte sich das Programm des Jungen Ensembles nicht entgehen lassen! Die Schauspieler:innen bringen den Roman „Dschinns“ von Fatma Aydemir auf die Bühne. „Dschinns“ gibt ungehörten Stimmen einen Raum und verhandelt Trauer, postmigrantische Realitäten, kurdische Identität, die Lücken in unseren Erzählungen und das, was wir vor unseren Eltern nicht aussprechen wollen oder können.

Dschinns, Eberhardstr. 61A, Stuttgart-Stadtmitte, 5.12., 19 Uhr

Poolhaus Pop-up

Christmas is calling... habt ihr schon Weihnachtsgeschenke gekauft? Seid ihr eher Team Early Bird oder kurz vor knapp? Wenn ihr dieses Jahr die letzten Tage vor Weihnachten ohne Stress verbringen möchtet, habt ihr am Freitag und Samstag die Gelegenheit, auf Geschenke-Jagd zu gehen. Der Co-Creation Space Poolhaus öffnet seine Türen. Hier findet ihr besondere Pieces – natürlich von Stuttgarter Brands: handbemalte Keramik, bunter Knüpfschmuck, Illustrationen und vieles mehr.

XMAS Pop-up, Poolhaus, Tübingerstr. 77, Stuttgart-Süd, 5.+6.12., Fr: 14-21 Uhr, Sa: 10-20 Uhr

Diversity Clothing Pop-up

Ihr habt noch nicht genug geshoppt? Dann könnt ihr nach dem Poolhaus direkt zum Breuninger weiterziehen. Hier gibt es am Samstag den bisher größten Pop-up der jungen Stuttgarter Modemarke. Die drei Jungs, die zuletzt im Dokumentarfilm „Patterns and Contrasts“ (wir berichteten) zu sehen waren, verkaufen coole Streetwear. Natürlich gibt’s auch Musik, Drinks und Food!

Diversity Clothing Pop-up, Breuninger, Marktstr. 1-3, Stuttgart-Stadtmitte, 6.12.

Techtation in der Lerche

Gute Beats, lässige Stimmung und jede Menge Spaß auf der Tanzfläche gibt’s am Samstag bei der Techtation in der Lerche. Schnappt euch eure Friends, trotzt des winterlichen Wetters, und tanzt gemeinsam bis 5 Uhr morgens. Los geht’s um 22 Uhr.

Techtation, Lerche 22, Königstr. 22, Stuttgart-Stadtmitte, 6.12., 22-5 Uhr

Breakfast Club

Sonntagmorgen Wecker stellen und rein in die Bahn? Klingt furchtbar? Wir sagen: lohnt sich! Denn in Ludwigsburg findet am Sonntag der Breakfast Club statt. Hier erwartet euch ein immer wechselndes 3-Gänge-Menü, das von Vicky und ihrem Team mit Liebe zubereitet wird. In der besonderen Atmosphäre der Gaunerei lässt es sich bei hausgemachten Getränken und bester Musik entspannt in den Sonntag starten. Lieben wir! Dieses mal auf dem Menü: Turkish Breakfast – und Musik vom DJ. Die perfekte Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen!

Breakfast Club, Gaunerei, Aspergerstr. 12, Ludwigsburg, 7.12., 11-15 Uhr

Silent Reading Party

Cozy-Zeit ist Lesezeit! Was gibt es Besseres, als sich an einem grauen, kalten Sonntag mit einem guten Buch einzukuscheln? Richtig: nichts! Doch ihr wollt beim Lesen nicht immer allein sein? Dann solltet ihr euch die Silent Reading Party von der Zwischenmiete in den Kalender schreiben. Schnappt euch euer Lieblingsbuch, schaltet euer Handy in den Flugmodus – und macht es euch gemütlich. Für Snacks und Drinks ist gesorgt.

Silent Reading Party, Literaturhaus Stuttgart, Breitscheidstr. 4, Stuttgart-Stadtmitte, 7.12., 17-19 Uhr