Gleich drei Festivals finden dieses Wochenende in Stuttgart statt. Außerdem: eine Indie-Party, Theater und die Buchwochen. Wir behalten den Überblick für euch – hier sind unsere Tipps.

Die Festivalsaion ist vorbei? Das dachten wir auch. Doch der Kessel beweist dieses Wochenende das Gegenteil! Gleich drei ungewöhnliche Festivals stehen an: das Festival Hotel Central, auf dem sich Kunstschaffende vernetzen können, das Nachtsicht Festival, das die baltischen Länder und die Region Stuttgart näher zusammenbringen möchte – und natürlich das 10am Club Festival in den Wagenhallen. Hier könnt ihr am Samstag den ganzen Tag feiern – und das ganz ohne Kater am nächsten Morgen.

Ihr seht schon: Dieses Wochenende habt ihr mal wieder die Qual der Wahl. Denn nicht nur drei Festivals finden statt: Das junge Ensemble bringt „Blutbuch“ auf die Bühne, die Schräglage lädt zur Indie-Party – und die Kulinart und die Buchwochen finden auch noch statt. Langeweile kommt dieses Wochenende garantiert nicht auf.

Festival Hotel Central

Es ist wieder soweit: Schon zum dritten Mal findet das Festival Hotel Central statt. Vom 11. bis zum 22. November bietet das Festival eine Plattform für Kreative aus dem Kessel, der Region – und darüber hinaus. Am Donnerstag findet das Festival Opening im 1. Stock statt. Euch erwarten: Film, Ausstellung und Musik. Die DJs Tenisa und TheaC versorgen euch natürlich mit den passenden Beats. Am Freitag gibt es einen Workshop zum Thema „Storytelling & Brandbuilding: Wie entwickelt man eine Künstler-Figur?“, am Samstag steht bei einem weiteren Workshop das Thema Finanzierung von Musik im Fokus. Alle Infos zum Festivalprogramm findet ihr hier.

Opening Festival Hotel Central, 1. Stock, Steinstr. 13, Stuttgart-Stadtmitte, 13.11., 19 Uhr

Stuttgarter Buchwochen

Ab Donnerstag werden in Stuttgart wieder zwei Wochen lang Romane und Co. gefeiert: Die Buchwochen stehen an! Und wer jetzt an ein eingestaubtes Event denkt – falsch gedacht. Das Programm hält einige spannenden Veranstaltungen bereit. Zum Beispiel spricht Caroline Wahl bei einer Podiumsdiskussion über New Adult. Und beim Silent Book Club am Donnerstag könnt ihr endlich ganz in Ruhe lesen und wenn ihr mögt, trotzdem neue Leute kennenlernen. Beim Workshop Painted Edges könnt ihr am Freitag kreativ werden und euch in der Buchkunst ausprobieren. Alle Infos zum Programm findet ihr hier .

Stuttgarter Buchwochen, Stuttgarter Innenstadt, 13.-30.11.

Junges Ensemble: „Blutbuch“

Wie wäre es mit Theater am Freitag? Wir sagen: gute Idee! Denn am Freitag bringt das Junge Ensemble den Roman von Kim de l’Horizon „Blutbuch“ auf die Bühne. In dieser Inszenierung laden vier Schauspielerinnen und Schauspieler in einen Garten ein, wie sie ihn sich erträumen. Dabei begeben sie sich auf die Suche nach den eigenen Prägungen, Queersein und Familie. Sie erfinden Geschichten, Lieder und gestalten ihre Umgebung neu. Auch am Samstag und im Januar finden Vorstellungen statt, für die ihr euch Karten kaufen könnt.

Blutbuch, Junges Ensemble, Probebühne, Eberhardstr. 61A, Stuttgart-Mitte, 14.+15.11., 19 Uhr

Nachtsicht Festival

Die baltischen Staaten und die Region Stuttgart näher zusammenbringen, das ist das Ziel des Nachtsicht Festivals, das dieses Jahr unter dem Motto „Breathing Through Salt Water“ stattfindet. Das zweitägige Festival reagiert auf die aktuellen politischen und kulturellen Spannungen in Europa und stellt die Themen Nähe, Intimität und das Zusammensein in den Mittelpunkt. Ausgefallen ist in diesem Jahr der Veranstaltungsort: das Rilling-Sekt-Areal. Das Festival startet am Freitag mit experimentellen Klangperformances von Djytb aus Stuttgart und der litauischen Musikerin Augustė Vickunaitė – auch eine Sauna ist vor Ort. Vorbeischauen lohnt sich!

Nachtsicht Festival, Brückenstr. 8, Stuttgart-Bad Cannstatt, 14.+15.11., 19 Uhr

Shimmer Release-Party im Goldmarks

Shimmer-Fans (und alle, die es noch werden wollen: aufgepasst): Am Freitag findet die große Shimmer Release-Show zum neuen Song „zu viel“ im Goldmarks statt. Gleichzeitig wird es das letzte Konzert der Stuttgarter Band für dieses Jahr sein. Aber: Spart euch etwas Energie, denn nach dem Konzert wird auf der After-Party in der Lerche weitergefeiert. Wer ein Konzertticket hat, kommt kostenlos rein.

Shimmer Release-Party, Goldmarks + Lerche 22, Leopoldo-Retti-Weg + Königstr. 22, 14.11., 20 Uhr

Indie-Party in der Schräglage

Jaja, wir wissen: Die Möglichkeiten für gute Indie-Partys in Stuttgart sind eher begrenzt. Doch dieses Wochenende habt ihr Glück, denn die Party-Reihe King Kong Kicks macht Halt im Kessel und versorgt euch mit Indie-Pop. Schnappt euch eure Friends und tanzt durch die Nacht.

King Kong Kicks, Schräglage, Hirschstr. 14, Stuttgart-Stadtmitte, 14.11., 23 Uhr

10am Club Festival in den Wagenhallen

Am Wochenende feiern, ohne bis mitten in der Nacht wach zu bleiben und ohne Kater am Sonntagmorgen? Das könnt ihr am Samstag auf dem 10am Club Festival in den Wagenhallen. Wann es losgeht? Natürlich morgens um 10 Uhr. Freut euch auf Underground House Music, Kaffee, Matcha und zahlreiche Specials. Gefeiert wird bis 18 Uhr. Danach kann man entspannt ins Bett – oder weiterziehen.

10am Club Festival, Wagenhallen, Innerer Nordbahnhof 1, 15.11., 10-18 Uhr

T extil Repair Café und Kleidertausch

Ihr habt schon seit Ewigkeiten eine alte Jeans zu Hause liegen, die ihr eigentlich schon lange reparieren wolltet? Dann solltet ihr am Samstag mal beim Werkstatthaus vorbeischauen. Dort findet am Wochenende das Textil Repair Café mit Kleidertausch-Party statt. Lernt einfache Tricks für nachhaltige Mode und entdeckt die Freude am Selbermachen unter Anleitung einer Modedesignerin. Wenn ihr keine Lust auf Upcycling habt, könnt ihr eure Kleidung auch einfach gegen ein neues Lieblingsteil eintauschen. Nebenbei könnt ihr euch Kaffee und Kuchen gönnen. Klingt doch nach dem perfekten Samstag, oder?

Repair Café & Kleidertausch, Werkstatthaus, Gerokstr. 7, Stuttgart-Ost, 15.11., 14-18 Uhr

Kulinart Stuttgart

Für Foodies steht wohl das wichtigste Wochenende im Kessel an: Die Kulinart ist wieder in der Stadt. Die Messe bietet zwei Tage lang wieder ein abwechslungsreiches Programm mit regionalen und überregionalen Leckereien, angesagten Drinks, Einrichtungs- und Geschenkideen. Letztes Jahr gab es zum Beispiel kleine vegane Döner zum Probieren. Also: Kostenlose Snacks warten allemal – und das ist doch der eigentliche Grund, weshalb wir auf Messen gehen, oder?

Kulinart, Phoenixhalle, Naststr. 29, Stuttgart-Bad Cannstatt, 15.+16.11., 12-20 Uhr,

Buchclub Utopia Kiosk

Was gibt es Besseres, als sich am Sonntagnachmittag einem spannenden Buch zu widmen? Der Utopia Buchclub behandelt am Sonntag wohl einen der schönsten queeren Sci-Fi-Romane der letzten Jahre: „This ist how you lose the time war“ von Amals El-Mohtar. Taucht in die ungewöhnliche Geschichte ein und verbringt euren Sonntagnachmittag im Utopia Kiosk – anmelden müsst ihr euch nicht. Der Buchclub trifft sich einmal im Monat.

Buchclub, Utopia Kiosk, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Stadtmitte, 15.11., 15 Uhr