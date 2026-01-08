Mit Vollgas wird in Stuttgart die erste Woche im neuen Jahr verabschiedet. Auf euch warten Partys, Kunst, Kostüme und Kulinarik. Wir haben die Tipps für euch.
Die erste Woche im neuen Jahr ist so gut wie geschafft. Das muss natürlich gefeiert werden! Wie gut, dass der Kessel in den nächsten Tagen einige Partys bereithält. In der Lerche steigt die Post-Christmas-Crisis-Party – ganz nach dem Motto: bye bye Feiertagsblues. In der Schräglage findet für alle die Provinz, Zartmann und Co. feiern eine Indie-Pop-Party statt und im Romy S. wartet ein XXL Beerpong-Turnier auf euch. Schnallt euch an, das Wochenende wird wild!