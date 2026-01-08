Mit Vollgas wird in Stuttgart die erste Woche im neuen Jahr verabschiedet. Auf euch warten Partys, Kunst, Kostüme und Kulinarik. Wir haben die Tipps für euch.

Die erste Woche im neuen Jahr ist so gut wie geschafft. Das muss natürlich gefeiert werden! Wie gut, dass der Kessel in den nächsten Tagen einige Partys bereithält. In der Lerche steigt die Post-Christmas-Crisis-Party – ganz nach dem Motto: bye bye Feiertagsblues. In der Schräglage findet für alle die Provinz, Zartmann und Co. feiern eine Indie-Pop-Party statt und im Romy S. wartet ein XXL Beerpong-Turnier auf euch. Schnallt euch an, das Wochenende wird wild!

Aber keine Sorge, wer von der ganzen Feierei erstmal genug hat: Auch ihr findet das passende Event für euer Wochenende. Freut euch auf spannende Ausstellungen, Kostümverkauf, Poetry Slam oder ein Lunch mit Secco ohne Limit. Hier habt die Qual der Wahl!

Beerpong Turnier, Looping Louie & Kroko Doc

Auf einer guten Party dürfen Trinkspiele nicht fehlen: Im Romy S. gibt’s am Freitag gleich drei davon: Bierpong, Looping Louie und Kroko Doc! Bis drei Uhr nachts dürften Spielbegeisterte Ping-Pong-Bälle in die ikonischen roten Becher werfen. Keine Lust auf zehn Runden Bierpong? Parallel dazu gibt es die Chance euer Können bei Looping Louie und Kroko Doc unter Beweis zu stellen. Nach dem Spielen wird natürlich gefeiert und getanzt. Der Eintritt ist frei, die Teilnahmegebühr liegt bei 12 Euro Startgebühr plus 18 Euro Mindestverzehr pro Spielteam. Anmelden könnt ihr euch spontan vor Ort.

Beerpong Turnier, Romy S., Lange Str.7, Stuttgart-Stadtmitte, 9.1., Turnierstart: 20 Uhr

Indie-Pop-Party

Ihr seid Fans von Zartmann, Kasi, Berq, Dilla, Provinz, Edwin Rosen, Kraftklub, Paula Hartmann und Co.? Dann ist die Schräglage am Freitag euer Place to be, denn hier steigt die Wilde Herzen Party mit ausschließlich deutschen Texten. Schnappt euch eure Friends und tanzt durch die Nacht. Tickets gibt’s hier >>>.

Wilde Herzen, Schräglage, Hirschstr. 14, Stuttgart-Stadtmitte, 9.1., ab 23 Uhr

Post Cristmas Crisis

Diesen Freitag heißt es: bye bye Feiertagsblues – und mit Vollgas in den Januar! Dafür sorgt die Lerche mit gleich zwei dynamischen Duos: Ruckenmarg B2B Erdenjunge servieren euch feinste Klänge und Goretekks und DJ Brexit halten ein B2B-Set bereit. Auf euch wartet eine Reise durch treibende House – und groovige Techno-Musik. Schwingt euer Tanzbein, es ist Disco time!

Post Cristmas Crisis, Lerche 22, Königstr. 22, Stuttgart-Stadtmitte, 9.1., 23-5 Uhr

Blind Date mit Stuttgart

Dieses Wochenende wartet auf euch eine ganz besondere Erfahrung: Stuttgart mit allen Sinnen entdecken – nur nicht mit den Augen. Die Sonderausstellung „Blind Date mit Stuttgart“ möchte vermitteln, wie Menschen mit einer Sehbehinderung den Kessel wahrnehmen. Was riechen sie? Was hören sie? Was spüren sie? Blinde und sehbehinderte Expert:innen führen euch innerhalb einer Kleingruppe (max. sechs Personen) durch eine völlig dunkle Sonderausstellung zur Landeshauptstadt. Kommt vorbei und lasst euch mal ganz anders auf Orte und Geschichten ein. Eine Anmeldung ist nicht nötig – first come, first served.

„Blind Date mit Stuttgart“, Stadtpalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Stadtmitte, Fr. 17.30 + 18.30 Uhr, Sa.+ So. 14.30, 15.30, 16.30 Uhr

Kostümverkauf

Fasching steht vor der Tür! Wie gut, dass am Samstag der Kostümverkauf der Staatstheater stattfindet. Am Vormittag könnt ihr durch coole Kostüme, Stoffe und einzigartige Accessoires im Zentrallager in Bad Cannstatt stöbern – von der Bühne in euren Kleiderschrank sozusagen. Lasst eurer Kreativität freien Lauf!

Kostümverkauf, Zentrallager Staatstheater, Zuckerfabrik 19, Stuttgart Bad Cannstatt, jeden ersten Samstag im Monat, 10-14 Uhr

Bottomless Lunch

Im Banh Mi & Bubbles gibt es diesen Samstag so viel Schaumwein, wie ihr trinken könnt. Ja, ihr habt richtig gelesen! Hier findet nämlich der Bottomless Lunch statt – für 44 Euro könnt ihr dabei sein. Das Menü klingt vielversprechend: Vegan Oyster, Smashed Cucumber Salad, Bao Burger mit Crunchy Chicken oder Tofu und Sushi Tacos. Tickets für den Schlemmer-Nachmittag bekommt ihr hier >>>.

Bottomless Lunch, Banh Mi & Bubbles, Eberhardstr. 65, Stuttgart-Stadtmitte, 10.1., 13-16 Uhr

Das neue Stuttgart

Winterzeit ist Museumszeit! Wie gut, dass es im Moment viele interessante Ausstellungen im Kessel gibt. Wie wäre es mit einem Sonntag im Stadtpalais? „Das Neue Stuttgart“ ist der vierte und letzte Teil der Reihe „Stuttgarts Geschichte in 100 Objekten“, die mit vier Sonderausstellungen die komplette Geschichte Stuttgarts als eine große Zeitreise von der Urzeit bis ins Heute vermittelt. Anhand von 25 besonderen Objekten und historischen Fotografien werdet ihr durch prägende Ereignisse und Umbrüche der Stadt zwischen 1918 und 2010 geführt – von der Novemberrevolution bis zu den Protesten um Stuttgart 21. Am Freitagabend kommt ihr sogar kostenlos rein.

Das neue Stuttgart, Stadtpalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Stadtmitte, Di-So 10-18 Uhr, Fr 18-21 Uhr

Poetry Slam

Das Wochenende mit schönen und inspirierenden Worten ausklingen lassen? Das geht am Sonntag beim Rosenau Poetry Slam. Freut euch auf Lyrik, Rap, Kabarett – und natürlich eine fantastische Stimmung auf der Rosenau-Bühne. Seit mehr als 20 Jahren ist hier der erste Sonntag des Monats ein Treffpunkt der deutschen Slam-Szene. Hier entscheidet ihr, wer die Bühne erobert – sieben Minuten, um zu überzeugen und die Leidenschaft für Worte zu zelebrieren.

Poetry Slam, Rosenau, Rotebühlstr. 109b, Stuttgart-West, 11.01.,