Umsonst und Jazz Open Gratis-Konzerte bei den Jazz Open in Stuttgart

Ob im Foyer des Kunstmuseums, dem Musikpavillon am Schlossplatz oder im Stadtpalais: Überall in der Stadt werden dieses Jahr im Rahmen der Jazz Open öffentliche Bühnen aufgebaut, auf denen man Konzerten aller Art lauschen kann. Und das Beste: Sie sind alle for free!