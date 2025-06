Stuttgart zeigt sich am Wochenende so vielfältig wie schon lange nicht mehr. 13 Tipps zwischen Performance, Party und Pop-up-Küche.

Von der fat-friendly Clubnacht bis zur feministischen Kunstperformance, vom Nachbarschaftsfest bis zum 49-Stunden-Rave – dieses Wochenende feiert Stuttgart Vielfalt auf allen Ebenen.

Bitchfest trifft auf Soko Sunday-Bites

In der Boa wird Selbstermächtigung getanzt, beim Bitchfest diskutiert und designt, und beim Pop-up-Event Soko Sunday-Bites wird gekocht statt ermittelt. Wer lieber draußen unterwegs ist, erlebt beim Current-Festival Kunst im Stadtraum oder schlendert mit Iced Coffee-Latte oder kühlen Drinks übers Schoettlefest.

Ob laut, leise, politisch oder verspielt – hier kommen die spannendsten Events:

Soko Sunday in der Cottastraße

Beim Pop-up-Event Soko Sunday-Bites wird nicht ermittelt, sondern gekocht. Gemeinsam mit dem Bar-Kollektiv She’s Not Real serviert das Sonderkommando kleine Gerichte und Drinks, ohne Reservierung, ohne Speisekarte, aber mit Konzept. Es gilt: first come, first serve. Wer kommt, kommt rein. Wer zu spät kommt, muss auf Hinweise verzichten. Eintritt frei.

Soko Sunday bei She’s not real, Cottastr. 4, Stuttgart-West, 25.-27.6. ab 16 Uhr

Eröffnung Current-Festival – Kunst und urbaner Raum

Das Festival Current bespielt den öffentlichen Raum Stuttgarts mit künstlerischen Positionen zu Luft, Raum und Körper. Über fünf Wochenenden hinweg machen Installationen, Performances, Walks und Lesungen den Stadtraum zum Ausstellungsort. Die Eröffnung findet auf dem Marienplatz statt, weitere Stationen sind unter anderem das Wasserbecken des Wasserspeichers, der Österreichpark und verschiedene Orte der Innenstadt. Das Festival setzt auf interdisziplinäre Kunst mit queer-feministischem Fokus. Eintritt frei.

Eröffnung Current Festival, Marienplatz, Stuttgart-Süd, 26.6. (bis 27.7.) tägl. ab 18 Uhr

Juicy & Shine in der Boa

In der Boa feiert Juicy & Shine Deutschlands erste fat-friendly Clubnacht. Der Abend richtet sich an alle, die sich auf der Tanzfläche selbstbewusst bewegen wollen –unabhängig von Normkörpern und Kleidergrößen. Gerade wurde auch bekannt das Juicy & Shine die offizielle Pre-Party zum Bitchfest ist. Gestartet wird schon um 20 Uhr, musikalisch bewegt sich der Abend zwischen R’n’B, Soul, Bodyshaking und positiven Basslines. Tickets ab 25 Euro.

Juicy & Shine in der Boa, Lautenschlagerstr. 20, Stuttgart-Mitte, 27.6. 20-2 Uhr

Auf dem Anna-Scheufele-Platz in Stuttgart-Kaltental wird an zwei Tagen gefeiert mit Musik, Spielstraße, Essen und Getränken. Am Freitag startet das Fest am späten Nachmittag mit Live-Musik und Bewirtung, am Samstag übernehmen Grundschulkinder das Programm. Die Veranstaltung wird ehrenamtlich von der Bürgerinitiative Kaltental organisiert und bringt die Nachbarschaft generationsübergreifend zusammen. Eintritt frei.

Anna-Scheufele-Fest, Feldbergstr. 32, Stuttgart-Kaltental, 27.6. 17-0+28.6. 11-17 Uhr

Die Falle x Merz Akademie

In der Merz Akademie trifft Performance auf Party. Bei „Die Falle“ steht jungen Künstler:innen aus Stuttgart eine Bühne offen, die sich jenseits klassischer Konzertformate ausprobieren wollen. Spoken Word, Rap, elektronische Live-Sets oder Genregrenzen ignorierende Musik – alles ist möglich. Organisiert wird der Abend von lokalen Musiker:innen und der Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien. Eintritt frei.

Die Falle x Merz Akademie, Teckstr. 58, Stuttgart-Ost, 27.6. 21-3 Uhr

Brat-Party in der Schräglage

In der Schräglage dreht sich alles um poppigen Hyperfeminismus mit Trash-Attitüde. Aufgelegt wird ein Mix aus Charli XCX, „Brat-coded“ Künstler:innen und vielem dazwischen, von queerem Clubsound bis zu knalligem Pop. Das Event versteht sich als Lifestyle, nicht nur als Party, und feiert Nostalgie, Wegwerfkameras und glänzende Accessoires auf der Tanzfläche. Tickets ab 13,16 Euro.

Brat-Party in der Schräglage, Hirschstr. 14, Stuttgart-Mitte, 27.6. 23-5 Uhr

49-Stunden-Rave beim Studio Amore Closing

Das Studio Amore verabschiedet sich mit einem 49-Stunden-Rave auf drei Floors. Über 60 DJs spielen alles von House über Electro bis Techno, darunter Acts wie Ahura, Drama Source, DJ Fuppy Disk, Kiki Liese und Toni Machaque. Start ist Freitagabend, durchgetanzt wird bis Sonntag. Ein letztes Mal Nebel, Bar und Bass, bevor die Türen schließen. Tickets online verfügbar.

Studio Amore Closing, Türlenstr. 23, Stuttgart-Mitte, 27.6. ab 20-29.6. 21 Uhr

Bitchfest in der Staatsgalerie

In der Staatsgalerie Stuttgart versammelt das Bitchfest Workshops, Talks, Pop-up-Stores und Performances rund um Feminismus, Kreativität und Lifestyle. Im Fokus stehen Female Empowerment und Selfcare mit einem Programm aus Mode, Art & DIY, Streetfood und Beats. Neben Panels und Coachings gibt’s auch Angebote für Kinder und Teens. Ein Festival von und für Frauen, offen für alle. Tickets zwischen 59 und 149 Euro.

Bitchfest in der Staatsgalerie, Konrad-Adenauer-Str. 30-32, Stuttgart-Mitte, 28.6. 10-22 Uhr

Free Party mit Lars Eidinger im Juni

Der frisch von Chris und Malte eröffnete Interior-Shop mit Café, Juni, lädt zum ersten großen Event nach dem Opening ein: Am Samstagabend legt kein Geringerer als Feuilleton-Liebling Lars Eidinger im Store auf. Für umme. Das ist doch was.

Lars Eidinger DJ-Set, Juni, Tübinger Str. 26, Stuttgart-Mitte, 28.6. ab 21 Uhr

Open Studio bei Anna Gohmert

In ihrem Atelier in Stuttgart-West öffnet die Künstlerin Anna Gohmert die Türen für Besucher:innen. Im Zentrum stehen ihre Arbeiten über Haare als Ausdruck von Identität, Widerstand und Fürsorge. Die performative Lecture „Roads, Strands, Scars: Mapping Hairlines & Borders“ gibt Einblick in ihre aktuelle Recherche zum Thema Obhut und Sicherheit im öffentlichen Raum. Wer möchte, kann sich vor Ort auch durch ihre installativen und textbasierten Arbeiten führen lassen. Eintritt frei.

Open Studio bei Anna Gohmert, Zeppelinstr. 19b, Stuttgart-West, 28.6. 11-14.30 Uhr

1 Jahr Oscho

Der Start war alles andere als leicht – Baustellen, Lärm, kein Außenbereich – doch das Oscho fand seinen Platz, mitten in der Stadt, aber vor allem auch in Stuttgarts Partyszene. Von Anfang an setzten Armen Shala und sein Team aufs „frühe“ Feiern und punkten nicht nur mit dem 10-am-Club, auch die Partys im legendären Backroom sorgen für regen Andrang und aufgeregte Partystimmung all night long. Ab 26. Juni wird das Einjährige gefeiert, am 28. Juni dann schon mit Außenbar ab 14 Uhr.

1 Jahr Oscho, Königstr. 29, Stuttgart-Mitte, 28.6. (mit Außenbar) ab 14 Uhr

Schoettlefest

Das Schoettlefest bespielt den Erwin-Schoettle-Platz mit Konzerten, Mitmachaktionen und Kultur für alle Altersgruppen. Auf der Bühne stehen unter anderem Goldy.mp3, Benjakob, DJ AfroPunk und Linda Kyei Swing Combo. Dazu gibt es Kindertheater, Tanz, Infostände und ein vielseitiges Musikprogramm von Indie bis Jazz. Die Initiative Schoettle Areal lädt zum Kaffee und Kennenlernen ein. Die Initiative informiert außerdem über die Zukunft des Areals und ihre aktuellen Projekte. Eintritt frei.

Schoettlefest, Erwin-Schoettle-Platz, Stuttgart-Süd, 28.6. 11-19+29.6. 11-18 Uhr