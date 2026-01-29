Abfeiern, durch außergewöhnliche Drinks probieren oder Hits der 90er mitgrölen – langweilig wird es dieses Wochenende auf keinen Fall, denn im Kessel ist wieder einiges los.
29.01.2026 - 10:32 Uhr
Seit 25 Jahren wird im Romy S. durch die Nacht getanzt und das wird am Samstag gebührend gefeiert. Wer’s danach entspannter angehen lassen will und vielleicht auch schon von der 0711 Spirits-Messe genug Alkohl intus hatte, kann am Sonntag zur Kundalini-Yogasession oder zur ruhigen Leseparty gehen. Ein abwechslungsreiches Wochenende wartet auf euch! Das sind unsere Tipps.