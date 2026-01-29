Abfeiern, durch außergewöhnliche Drinks probieren oder Hits der 90er mitgrölen – langweilig wird es dieses Wochenende auf keinen Fall, denn im Kessel ist wieder einiges los.

Seit 25 Jahren wird im Romy S. durch die Nacht getanzt und das wird am Samstag gebührend gefeiert. Wer’s danach entspannter angehen lassen will und vielleicht auch schon von der 0711 Spirits-Messe genug Alkohl intus hatte, kann am Sonntag zur Kundalini-Yogasession oder zur ruhigen Leseparty gehen. Ein abwechslungsreiches Wochenende wartet auf euch! Das sind unsere Tipps.

Theaterstück Hangovers im Theater Rampe Hangovers von Tyler Cunningam wird von seiner Mutter, seinem Bruder und ihm selbst aufgeführt und handelt von der Suche nach einem vermissten Vorfahren: Avram Alter. Die Performance wird in einem Miniaturmodell des Einwanderungszentrums, aus dem er deportiert wurde, inszeniert. Dabei wird sich die Frage gestellt, wer das Recht hat für die Toten zu sprechen. Das Stück wird am Donnerstag, Freitag und Samstag im Theater Rampe aufgeführt. Der Eintrittspreis kann von sechs Euro bis 30 Euro – je nachdem, was euer Geldbeutel hergibt – selbst gewählt werden.

Hangovers, Theater Rampe, Filderstr. 47, Stuttgart-Süd , Do. 29.1., Fr. 30.1. + Sa. 31.1, 20 Uhr

Alkoholische Messe im Wizemann

Schmecken, riechen und staunen: Lust auf Festivalfeeling und Genusskultur? Im Wizemann wird euch am Wochenende genau das geboten! Rund 70 Aussteller bieten auf der 0711 Spirits 2026-Messe eine Vielfalt an Whisky, Rum, Gin, Tequila und Co an. Auch Essen und alkoholfreie Getränke werden vor Ort angeboten. Der Eintrittspreis zur Messe beinhaltet mehrere kostenlose Proben und ein Spirituosenglas. Cheers! Auf schöne Momente und feine Tropfen! Ein Tagesticket kostet online 22 Euro und vor Ort 25 Euro. Für 37 Euro könnt ihr die Messe an beiden Tagen besuchen.

0711 Spirits 2026, Im Wizemann, Quellenstr. 7, Stuttgart-Nord, Fr. 30.1, 17-23Uhr, Sa. 31.1, 13-22 Uhr.

Laut Mitsingen erlaubt

Ihr liebt es, mit anderen Leuten eure Lieblingssongs laut mitzusingen? Dann ist SingAlong, das große Mitsing-Event, das Richtige für euch! Kurz dem Alltag entfliehen und in die 90er und 2000er Jahre reisen und dazu noch spannende Infos zu Songs aus dieser Zeit erhalten – klingt gut? Dann ab ins Kulturquartier! Der Eintritt kostet 19 Euro.

SingAlong – Da große Mitsing-Event, Kulturquartier, Königstr. 49, Stuttgart-Mitte, Fr. 30.1, Einlass 19.15 Uhr, Event 20-22 Uhr

Utopia Kiosk Soli Party

Am Samstag öffnet das Utopia Kiosk seine Türen und feiert mit euch eine Soli-Party. Um 20 Uhr geht es los und ab 22 Uhr kann zu Sounds von Mimi Maxaieie und danach ab 0 Uhr zu Beats von natacha abgetanzt werden! Der Eintritt ist frei. Auf was wartet ihr?

Utopia Kiosk Soli Party, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, Fr. 30.1., ab 20 Uhr

Romy S. ist am Freitag die richtige Anlaufstelle für alle K-Pop-Fans, denn dort veranstaltet die Korean Party Factory eine K-Pop Party. Die Early-Bird-Tickets sind leider schon ausverkauft, aber für rund 15 Euro könnt ihr euch noch ein reguläres Vorverkaufsticket sichern.

Korean Party Factory, Romy S., Lange Str. 7, Stuttgart-Mitte, Fr. 30.1., 23 Uhr

Ein Abschied von Stuttgart – Leif goes on

Mit feinsten House-Sounds verabschiedet sich Leif Müller nach rund 20 Jahren aus Stuttgart. Ihn zieht es in seine alte Heimat München. Doch den Kessel will er natürlich nicht einfach ohne Abschiedsparty verlassen – deshalb wird am Freitag in der Lerche 22 nochmal zusammen gefeiert. Bereit für eine Nacht voller Liebe und Erinnerungen? Dann los!

Leif goes on, Lerche 22, Königstr. 22, Stuttgart-Mitte, Fr. 30.1., 23 Uhr

Daydrinking im Oscho

Freier Eintritt, House Music und Daydrinking-Vibes mit fließendem Übergang bis spät in die Nacht? Gibt’s nicht? Doch, diesen Samstag im Oscho. Ab 16 Uhr geht’s los! Gibt es eine stilvollere Art den Dry January zu beenden?

Oscho, Königstr. 29, Stuttgart-Mitte, Sa. 31.1., ab 16 Uhr

25 Jahre Romy S.

25 Jahre Romy S. stehen für 25 Jahre Clubkultur in Stuttgart: für Begegnungen, lange Nächte und Momente, die bleiben. Romy S. hat seither Menschen geprägt, DJs begleitet und Generationen zusammengebracht. Zum 25-jährigen Jubiläum am Samstag passiert nun, was eigentlich längst überfällig war: Herz & Seele und Romy S. feiern gemeinsam. Der Abend steht für: lokale Wurzeln, nationale Strahlkraft und internationale Gäste.

Herz & Seele x 25 Jahre Romy S., Romy S., Lange Str. 7, Stuttgart-Mitte, Sa. 31.1., 23 Uhr

Silent Reading Party – Arendt Edition

IAm Sonntag lädt die Lesereihe »zwischen/miete« wieder zur Silent Reading Party ein. Bringt euch einfach ein Buch eurer Wahl mit – oder leiht euch eins vor Ort aus. In dieser Spezialausgabe dreht sich alles um Hannah Arendt: Was hat sie beschäftigt, welche Texte und Autor:innen haben sie geprägt? Handy weg, Buch auf – und rein in die Bücherwelt. Der Eintritt ist frei.

Silent Reading Party, Literaturhaus, Breitscheidstr. 4, Stuttgart-Mitte, So. 1.2., 16 Uhr

Yoga-Session am Sonntagabend

Yoga ist was für euch? Dann vielleicht auch Kundalini Yoga – was man als Yoga des Bewusstseins versteht. Ihr möchtet euer Potential kennenlernen und eure Vitalität erhöhen? Dann kommt die Übungsreihe am Sonntag ja wie gerufen! Noch Anfänger? Kein Problem, für diesen Kurs sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Bring deine Kundalini in Bewegung, Yoga Stuttgart, Schloßstr. 66, Stuttgart-West, So. 1.2., 18-19.30Uhr