Am Wochenende noch nichts vor? Kein Problem! Hier erfahrt ihr, was Stuttgart so zu bieten hat – ganz egal, ob kreativ, humorvoll, entspannt oder ausgelassen. Wir haben die Tipps.

Reisebegeistert und Filmjunkie? Dann ist die Liederhalle am Samstag der richtige Ort für euch, denn die European Outdoor Film Tour ist in Stuttgart zu Gast. Doch, wer lieber selbst aktiv sein möchte, kann dieses Wochenende im Kessel auch wieder so richtig abfeiern – sogar auch tagsüber. Wir zeigen euch, was sonst noch so ansteht!

Kunst meets Matcha Workshop Beim Kunst meets Matcha Workshop könnt ihr eure künstlerische Ader entdecken oder neu entfachen, denn hier habt ihr die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre mit Aquarell und Lineart die Skyline einer Stadt eurer Wahl zu malen (schon klar, dass es der Kessel wird, oder?). Dabei könnt ihr nebenher verschiedene Matcha-Spezialitäten probieren – was gibt’s Besseres? Der Workshop beginnt um 18 Uhr und findet im Pop-up-Store Sendo.Matcha im Kaiserbau statt.

Kunst meets Matcha-Workshop, Pop-Up Sendo. Matcha (Gelateria Kaiserbau), Marienplatz 14, Stuttgart-Süd, Do. 22.1., 18-21 Uhr

Stand Up Comedy Solo Show von Daniel Luis

Spontane Interaktion und Roasting des Publikums – diese zwei Disziplinen beherrscht Daniel Luis wunderbar. Mit seinem Stand Up Comedy Solo Programm „Hyperaktiv“ begeistert er sein Publikum und vielleicht auch euch am Freitag im Wizemann. Mit 37,85 Euro könnt ihr dabei sein.

Daniel Luis, Im Wizemann, Quellenstr. 7, Stuttgart-Nord, Fr. 23.1., Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr

Knit & Talk

Knit & Talk verbindet gemeinsame Handarbeit wie Stricken mit gesellschaftlichen Themen. Wenn ihr Lust darauf habt, dann ist dieses Format genau das Richtige für euch! Das Ganze findet am Freitag, um 16 Uhr statt.

Knit & Talk, Bildungshaus Neckar-Park, Lenore-Volz-Str. 23, Stuttgart-Bad Cannstatt, Fr. 23.1., 16 Uhr

Pop Freaks x Midnight Service Day Time Dance

Ihr möchtet feiern gehen, aber habt keine Lust, euch die ganze Nacht, um die Ohren zu schlagen? Wie wär’s dann mit Day Time Dance? Im Kunstzentrum Merlin findet am Samstag die Pop Fraks x Midnight Service Party statt. Ab 14 Uhr geht’s los – ein Tag voller Beats, Looping-Sounds und tanzbarer Überraschungen wartet auf euch.

Pop Freaks x Midnight Service Day Time Dance, Kulturzentrum Merlin, Augustenstr. 72, Stuttgart-West, Sa. 24.1., 14-22 Uhr

European Outdoor Film Tour

Abenteuer und Nervenkitzel – diese Worte beschreiben die European Outdoor Film Tour (kurz: EOFT) ganz gut. Bei dem zweistündigen Filmprogramm werdet ihr mit auf Reisen genommen. Es geht unter anderem in das kalte Alaska, auf dem Rad zu den höchsten Gipfeln der Schweizer Kantone und mit einer Kletterin zurück an den Felsen. Spannung pur! Und ihr könnt ein Teil davon sein. Lust bekommen? Vorstellungsbeginn ist um 15 und um 19 Uhr in der Liederhalle.

EOFT, Liederhalle, Berliner Platz 3, Stuttgart-Mitte, Sa. 24.1., Vorstellungsbeginn 15 und 19 Uhr

Sweat & Wasser mit Geschmack-Festival

Acht DJs, zwei Floors, ein Festival. In der Lerche 22 könnt ihr am Samstag ab 23 Uhr auf dem „Sweat x Wasser mit Geschmack“-Festival auf House-Beats von verschiedenen Künstlern abdancen. Unter anderem sind die DJs Gome, Leo Tiger und Miro am Start.

Sweat & Wasser mit Geschmack-Festival, Lerche 22, Königstr. 22, Stuttgart-Mitte, Sa. 24.1., 23 Uhr

Kakaozeremonie und Yoga

Ruhe und innere Reflexion – genau das bietet Yoga mit einer anschließenden Kakaozeremonie. Hier geht es einzig und allein um euch und euer Wohlbefinden. Hinweise und weitere Informationen findet ihr hier >>>.

Kakaozeremonie und Yoga, Oberstdorfer Str. 18, Stuttgart- Untertürkheim, Sa. 24.1., 17-19 Uhr

Haller auf Solo-Tour

Haller ist unterwegs auf Tour und macht am Samstag Halt in Stuttgart. Auf seiner Solo-Tour „solo, live und sehr gut“ ist kein Auftritt wie der andere, denn zusammen mit seinem Publikum schreibt er direkt auf der Bühne einen neuen Song. Ihr habt Lust auf deutsche Musik mit akustischen Tönen? Dann ist Haller am Samstag im Helene P. ein Muss! Ein Ticket kostet knapp 30 Euro.

Haller, Helene P, Obere Weinsteige 9, Stuttgart-Degerloch, Sa. 24.1., Beginn 20 Uhr

Strickkino

Stricken und dabei in Gesellschaft einen Film schauen? Das geht am Sonntag in Sindelfingen. Gezeigt wird der Film „Die Rosen der Madame Vernet“. Noch keine Materialien zuhause? Kein Problem! An einem kleinen Stand des Sindelfinger Ladens „Wald Wolle“ könnt ihr euch eindecken! Filmstart ist um 16 Uhr im Pavillon.

Strickkino, Pavillon, Calwer Str. 36, Sindelfingen, So. 25.1., Filmbeginn 16 Uhr

Küchenparty im Hallo Emil

Am Sonntag noch nichts vor? „Hallo Emil“ veranstaltet wieder eine Küchenparty. Das bedeutet: Ihr könnt jederzeit in die Küche kommen und dem Team über die Schulter schauen. Zu später Stunde verwandelt sich der Chefkoch in den DJ und die Küche wird zum Dancefloor. Kommt und feiert mit! Alle Speisen und der Welcome-Drink sind im Preis von 78 Euro inklusive.

Küchenparty, Hallo Emil, Inselstr. 147, Stuttgart-Untertürkheim, So. 25.1.,16-21 Uhr