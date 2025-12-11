Kerzen ziehen, Taylor abfeiern und endlich wieder unter freiem Himmel tanzen. Was der Kessel bereithält, klingt nach einem perfekten Winterwochenende. Wir haben den Überblick für euch.
11.12.2025 - 09:58 Uhr
Ihr wollt dieses Wochenende nochmal ordentlich abfeiern und auf andere Gedanke kommen, bevor es über Weihnachten zur Family geht? Nochmal ein paar gute Momente mit euren Freundinnen sammeln, um euren bald angeschlagenen Nerven etwas gutes zu tun? Dann ist hier unser Fahrplan für euer (vielleicht letztes Stuttgart)-Wochenende in diesem Jahr.