Die zwei besten Tage der Woche stehen an – und zumindest der Samstag wird nochmal sonnig. Ihr habt die Qual der Wahl: Partys, Ausstellungen, Flohmärkte, Pop-Ups und vieles mehr.
10.10.2025 - 11:43 Uhr
Jetzt, wenn die Tage kürzer und kälter werden, geht nichts in der Stadt? Falsch gedacht! Das Angebot dieses Wochenende kann sich wirklich sehen lassen. Unter anderem Kunst, Techno und fancy laces warten auf euch. Beginnt euer Wochenende im Sunny High, lasst euch am Samstag bei den Tagen der offenen Ateliers der Wagenhallen inspirieren, werdet im Philllys Space selbst kreativ, feiert auf Fridas Pier oder deckt euch im StadtPalais mit Büchern ein. Und das sind nur ein paar Vorschläge – nicht zu vergessen: Das Wasen-Closing steht auch an. Hier sind unsere 13 Tipps .