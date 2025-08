Wer an diesem Wochenende feiern will, hat die Qual der Wahl. Wir haben den Überblick – und ein paar Tipps für die, die es ruhiger angehen lassen wollen.

Es ist das Wochenende der Festivals in Stuttgart! Mit dem Golden Era und dem Neckarfestival finden gleich zwei auf Fridas Pier statt. Das Draufsicht-Festival wird die Karlshöhe zum Beben bringen und sogar in einem Kakteen-Gewächshaus könnt ihr dieses Wochenende feiern.

Bye, bye BRYCKE – hello Feierei am Feuersee

Außerdem wird die BRYCKE verabschiedet – und nicht zu vergessen: das Feuerseefest. Wir haben den Überblick für euch. Aber: Den Regenschirm von letztem Wochenende dürft ihr direkt in der Tasche lassen – es wird wieder nass.

Feuerseefest

Klar, wir lieben unseren Feuersee! Beim Feuerseefest könnt ihr ein ganzes Wochenende am Herzstück des Westens verbringen. Auf euch warten leckeres Essen, wie etwa Falafel, Pulled Pork Burger oder Crunchy Fries, coole Live-Acts und vieles mehr – einfach eine gute Zeit! Auch @luismaltdich könnt ihr dieses Jahr wieder am Feuerseefest entdecken und euch von ihm zeichnen lassen. Am Freitag um 19 Uhr wird „SHIMMER“ ordentlich einheizen und am Samstag Lucy Duffner ihren legendären Feuersee-Song präsentieren. Schnappt euch eure Freund:innen und los geht’s. Der Eintritt ist frei. Alle Infos zum Programm findet ihr hier.

Feuerseefest, rund um den Feuersee, Stuttgart-West, 31.7.-3.8. Fr 16-0, Sa 11-0, So 11-20 Uhr

Comedy Clash Open Air

Dieses Wochenende gibt es wieder beste Unterhaltung unter freiem Himmel. Und weil das Comedy Clash Open Air am Mercedes Benz Museum so beliebt ist, gibt es jetzt sogar einen Zusatztermin. An zwei Abenden warten auf euch grandiose Comedians und gute Vibes unter freiem Himmel.

Comedy Clash Open Air, Mercedes Benz Museum, Mercedesstr. 100, Stuttgart-Untertürkheim, 1.+2.8., 19.30 Uhr

Stuttgart am Meer – Sommermarkt

Auch wenn der Sommer gerade eine sehr lange Pause einlegt, wir wissen: Bei Stuttgart am Meer hat man immer eine gute Zeit. Zwischen Palmen, Pools und Liegestühlen, vergisst man fast, dass man im Kessel und nicht im Urlaub ist. Das diesjährige Programm kann sich auch wieder sehen lassen: Surf-Skate-Workshops für Anfänger:innen und Fortgeschrittene, die Ausstellung „Barfuß in die grüne Utopie“ im Garten und natürlich viel Kreatives und viel Musik. Am Wochenende könnt ihr euch durch den Sommermarkt treiben lassen. Mit dabei ist diesmal auch Studio Knot. Das heißt, falls ihr schon immer mal Tufting ausprobieren wolltet, um herauszufinden, ob das euer nächstes Hobby wird, ist das eure Gelegenheit! Der Eintritt zu Stuttgart am Meer ist frei – weitere Infos gibt’s hier.

Stuttgart am Meer, Stadtpalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 31.7.-13.9., Sommermarkt 2.+3.8., Sa 14-21, So 14-18 Uhr

Draufsicht-Festival auf der Karlshöhe

Feiern mit Aussicht: Zum dritten Mal lockt an diesem Wochenende das Jugendbeteiligungs-Festival Draufsicht auf die Karlshöhe. Das Team Tomorrow und das Trabanten Kollektiv organisieren in diesem Jahr erneut ein Programm aus Musik, Sport und kreativen Workshops. Und pssst: Für das Draufsicht zahlt ihr keinen Eintritt und könnt sogar eure eigenen Getränke und euer eigenes Essen mit aufs Gelände nehmen. Was gibt’s besseres, als auf der Picknickdecke zu sitzen (oder zu tanzen), den Blick über den Kessel schweifen zu lassen und dazu gute Musik? Mit viel Glück, bleibt es sogar vielleicht für ein paar Stunden trocken. Mehr Infos darüber, wer wann auf der Bühne steht, findet ihr hier.

Draufsicht-Festival, Karlshöhe, Stuttgart-Süd, 1.+2.8., Fr 14-22, Sa 12-22 Uhr

Golden Era HipHop-Festival

Es schmerzt noch immer, dass wir uns so plötzlich vom HipHop Open verabschieden mussten. Am Freitag habt ihr auf Fridas Pier die Möglichkeit, ein bisschen in HipHop-Nostalgie zu schwelgen. Die Schräglage wird 20 und feiert das mit „Golden Era“, ihrem ersten eigenen Open-Air-Festival. Drei Bühnen, ein Sound. Live-Rap auf der Main Stage, angeführt von Megaloh und einem geheimen Very-Very-Special-Guest. Die Gerüchteküche hat lange gebrodelt. Seit wenigen Tagen steht fest: Fans dürfen sich auf Samy Deluxe freuen! Tickets gibt’s hier.

Golden Era-HipHop-Festival, Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 1.8. 16-22 Uhr

Neckarfestival

Das Neckarfestival ist zurück! Am Samstag gibt’s auf Fridas Pier wieder Festivalstimmung direkt am Wasser – von mittags bis zum Sonnenaufgang. Dazu gibt’s ein Line-Up, das auf der Frida bislang seinesgleichen sucht: Sven Väth, André Galluzzi, Caleesi & Kreis, Marius Lehnert, Ferial, Yeliz und Max Nagget. Tickets findet ihr hier.

BRYCKE Closing Party

Letzter Tag, letzte Nacht: 150 Start-ups waren in der Brycke. Nun beendet die Stadt das Projekt zum 31. Juli. Das Hotel Central verabschiedet sich aus der Brycke mit einer Closing-Party am Samstag. Um 16 Uhr geht’s los. Es gibt Grillz von @chris.tooph, eine Album Pre Listening Session von @elithesleepgod und @luzifersfinest, danach Musik von @duperyota, @oliviaousman und @trve_hill. Der Eintritt ist frei.

Closing Party, BRYCKE, Schmale Str. 9, 2.8. ab 16 Uhr

Glashaus-Festival

Für dieses Event müsst ihr ein bisschen länger fahren, aber es lohnt sich! In und um das große Gewächshaus wird neben Musik von über 30 Bands, DJs und regionalen Musiker:innen, auch ein buntes Programm aus Theater, Kunst und Workshops geboten. Mittlerweile hat das Festivals einige Fans, sodass es sich in diesem Jahr vergrößert: zwei Kollektive, zwei Tage, zwei mal mehr Kakteenliebe. Tickets bekommt ihr hier.

Glashaus-Festival, Uhlig Kakteen, Hegnacher Str. 31, Kernen/Rems, 1.+2.8. 16-2 Uhr

Ausstellung: Stammheim 1975 - Der RAF-Prozess

Ihr habt keine Lust, ständig das Regenradar zu checken? Dann ist doch ein Sonntag im Museum eine gute Idee! Besonders lohnenswert ist die RAF-Ausstellung, die ihr euch zur Zeit im Haus der Geschichte anschauen könnt. Sie macht die Auseinandersetzungen im ersten Stammheim-Prozess erlebbar. Für 3 Euro kommt ihr rein.

Stammheim 1975, Haus der Geschichte, Konrad-Adenauer-Str. 16, 6.4.-14.9. Di-So 10-18 Uhr