Dieses Wochenende wird gedanced, gebattelt und geshoppt – natürlich Secondhand. Vielleicht gibt’s schon den ersten Punsch des Jahres. Es ist einiges los. Wir haben die besten Tipps.

Es ist kalt geworden im Kessel. Doch dieses Wochenende stehen einige Events an, für die es sich lohnt, unter der Bettdecke hervorzukriechen und das Haus zu verlassen. Das Theater Rampe lädt am Samstag zum Dance-Battle ein, im Punschwald am Feuersee findet der beliebte Wintermarkt statt, und am Sonntag wird bei Stelp Spendenlauf für den guten Zweck gelaufen.

Für alle Flohmarkt-Fans: Am Samstag kann das letzte Mal für dieses Jahr am Feuersse auf Secondhand-Jagd gegangen werden. Zudem macht der Vintage Kilo Sale Halt im Kessel.

Wenn ihr dieses Wochenende mal wieder richtig feiern wollt, solltet ihr die Lange Nacht der Clubs nicht verpassen. Für die gilt: einmal zahlen und in mehr als 15 Locations tanzen.

Wintermark im Punschwald

Wir finden: Es ist Zeit, die Glühwein- und Punschsaison einzuläuten! Wie gut, dass es im Kessel dieses Jahr gleich zwei Punschwälder gibt – einen am Feuersee und einen am Mailänder Platz. Am Freitag und Samstag verwandelt das 0711.Kollektiv den Punschwald am Feuersee in einen stimmungsvollen Winter-Dancefloor mit DJ-Sound, Lichterglanz sowie heißen und kühlen Drinks. Also nichts wie hin! Der Eintritt ist frei.

Wintermarkt, Punschwald Feuersee, Stuttgart-West, 7.11. + 8.11., 16:16-22 Uhr

Beerpong Tunier im Romy S.

Ihr wollt mit Action, Spaß und ein paar kühlen Drinks ins Wochenende starten – und dabei vielleicht noch einen Sieg mit nach Hause nehmen? Dann ist das Romy S. am Freitag euer Place to be. Hier erwartet euch ein Beer-Pong-Turnier in XXL-Version. Die Gewinnerinnen und Gewinner bekommen Getränkegutscheine – und das Beste: Während des Turniers kostet das Bier nur 3,50 Euro. Anmelden könnt ihr euch übrigens spontan direkt vor Ort. Nach dem Spiel ist vor der Party: Wenn das Turnier vorbei ist, wird im Club weitergefeiert.

XXL Beerpong Turnier, Romy S., Lange Str. 7, Stuttgart-Mitte, 7.11., 19 Uhr

Mental Club

Sich um die mentale Gesundheit kümmern und dabei zu Techno tanzen? Der Mental Club im Kulturbunker beweist: Beides zusammen ist das perfekte Match! Euch erwarten Mental-Health-Sessions mit Electronic Beats und eine Techno-Party. Zu Beginn gibt es eine Cacao-Session, die dein Herz öffnen und dich dabei unterstützen soll, deiner inneren Stimme und körperlichen Intuition zu folgen. Danach steht eine Breathwork-Session auf dem Programm, bei der bewusster Atem, laute Beats, gemeinsames Shaking und freier Tanz aufeinandertreffen. Außerdem könnt ihr euch an dem Abend Tattoos stechen lassen. Tickets für den Mental Club gibt’s für 15 Euro.

Mental Club, Kulturbunker, Rosenbergstr. 23, Stuttgart-West, 7.11., 19.45 Uhr

Sweat in der Lerche

In der Lerche geht’s am Freitag wieder richtig ab! Sweat präsentiert Fais le beau, Edwin, Ferial und Miro – es wird also ordentlich eingeheizt. Los geht’s um 23 Uhr, gefeiert wird bis 5 Uhr morgens. Der Eintrittspreis wird an der Abendkasse bekanntgegeben.

Lerche 22, Königstr. 22, Stuttgart-Mitte, 7.11., 23 Uhr

Feuerseeflohmarkt

Der Samstag in Stuttgart steht ganz im Zeichen von Secondhand-Schätzen und Vintage-Funden. Den Anfang macht der beliebte Flohmarkt rund um den Feuersee, der an diesem Samstag zum letzten Mal in diesem Jahr stattfindet. Also: Wecker stellen, dick einpacken und los geht’s! Der frühe Vogel findet schließlich den besten Vintage-Schatz.

Flohmarkt, Feuersee, Stuttgart-West, 8.11., 9-16 Uhr

Vintage Kilo Sale

Wer beim Feuersee nicht fündig wird, kann direkt – oder nach einer kurzen Café-Pause – zum Vintage Kilo Sale weiterziehen, der diesen Samstag im Tanzloft stattfindet. Egal ob neue Winterjacke, Sport-Styles, Pullis oder das Silvester-Outfit – hier findet ihr bestimmt euer nächstes Lieblingsteil. Geshoppt werden kann zwischen 10 und 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Vintage Kilo Sale, Leuschnerstr. 36, Stuttgart-West, 8.11., 10-18 Uhr

Unbound Battle im Theater Rampe

Das Theater Rampe hält dieses Wochenende ein echtes Highlight bereit: Das Unbound Battle steht an! Euch erwarten Workshops, Jams und Community Talks. Gebattelt wird in den Kategorien Hip-Hop, Popping und Experimental. Nicht nur die lokale Szene trifft sich – auch internationale Artists sind am Start. Unbound ist ein fünfjähriges Programm zum Empowerment junger Künstlerinnen und Künstler aus dem Bereich Street-Dance-Culture, mit besonderem Fokus auf marginalisierte Gruppen.

Unbound Battle, Theater Rampe, Filderstraße 47, Stuttgart-Süd, 8.11., Tanzende: 12 Uhr, Publikum: 13 Uhr

Lange Nacht der Clubs

Ihr wollt am Samstag endlich mal wieder die Nacht zum Tag machen, könnt euch aber nicht für einen Club entscheiden? Dann haben wir good news: Die Lange Nacht der Clubs steht an! Das bedeutet: Ihr kauft ein Ticket und kommt damit in mehr als 15 Locations – das ist Baden-Württembergs größte Clubnacht. Also: Packt eure Partycrew ein, schmeißt euch in eure besten Outfits und tanzt durch die Nacht! Tickets und mehr Infos bekommt ihr hier.

Lange Nacht der Clubs, in ganz Stuttgart, 8.11.

Stelp Spendenlauf

Den Sonntag mit einem ausgiebigen Lauf starten und dabei dem Körper – und anderen Menschen – etwas Gutes tun? Das könnt ihr am Sonntag beim Stelp-Spendenlauf, der bereits zum zweiten Mal stattfindet. Gemeinsam wird durch den Kessel gelaufen – und dabei werden Spenden gesammelt. Infos zur Anmeldung findet ihr hier.

Stelp Spendenlauf, Stadion Festwiese, Talstr. 200, Bad Cannstatt, 9.11., 10 Uhr

Kunstmarkt im Merlin

Nach einer wilden Partynacht könnt ihr am Sonntag entspannt über den Kunstmarkt im Merlin schlendern. Hier trefft ihr lokale Künstlerinnen und Künstler, könnt ihre kreativen Produkte bestaunen – und direkt mit nach Hause nehmen. Wer weiß, vielleicht findet ihr sogar schon das ein oder andere Weihnachtsgeschenk. Außerdem gibt es Live-Zeichnungen und Performances. Der Eintritt ist frei.

Kunstmarkt, Kulturzentrum Merlin, Augustenstr. 72, Stuttgart-West, 9.11., 14 Uhr