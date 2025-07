Dieses Wochenende in Stuttgart steht ganz im Zeichen des Christopher Street Days. Am Samstag wird die bunte Parade durch die Innenstadt ziehen. Coole Partys, auf denen ihr danach weiterfeiern könnt, findet ihr hier. Wer es etwas gemütlicher angehen lassen möchte, kann zum Beispiel beim Ballett im Park oder beim Bohnenviertelfest vorbeischauen. Auch für Secondhand-Fans und Kunstliebhaber:innen ist dieses Wochenende wieder einiges geboten. Und natürlich verraten wir euch, wo ihr am Sonntag das Finale der Fußball-Europameisterschaft schauen könnt.

Bohnenviertelfest

Das beliebte Bohnenviertelfest steht wieder an! Das charmante Viertel lädt vom 24. bis 26. Juli zum Flanieren und Feiern ein. Bereits seit den 80ern wird das Fest veranstaltet und hat sich zu einer echten Institution unter den Stuttgarter Straßenfesten entwickelt – auch viele Leute aus dem Umland lockt es an, die ausgelassen in den Gassen des Viertels feiern. Lasst euch von Straßenmusiker:innen, DJs und urigen Innenhöfen verzaubern und entdeckt handgemachte Kunst, schwäbische Klassiker und internationales Streetfood.

Bohnenviertelfest, Brennerstr., Stuttgart-Mitte, 24.-26.7.Sommerfestival der Kulturen, Marktpl., Stuttgart-Mitte, 15.-20.7., Do 17.30-23, Fr+Sa 16.30-0, So 11-22 Uhr

Indisches Filmfestival

Das vohergesagte Wetter fürs Wochenende schreit nach einem Fim-Marathon! Wie gut, dass das Indische Filmfestival stattfindet. Das Event in Stuttgart ist laut Veranstaltern Europas größtes indisches Filmfestival. Seit 2004 wird es jährlich fünf Tage lang im Juli vom Filmbüro Baden-Württemberg veranstaltet. Euch erwartet eine Vielzahl an spannenden Spielfilmen und interessanten Dokus. Das gesamte Programm findet ihr hier. Tickets könnt ihr online kaufen oder in den Innenstadtkinos. Die Karten für die Veranstaltungen im Lindenmuseum gibt’s vor Ort.

Indisches Fimfestival, Innenstadtkinos & Lindenmuseum, Königst. 22 & Hegelpl. 1, Stuttgart-Mitte, 23.-27.07., Do+Fr 13-16 und 18-20 Uhr, Sa 11-13 und 16-20 Uhr, So 11-14 und 16-20 Uhr

Current – Kunst und Urbaner Raum

Beim Current Festival dreht sich in diesem Jahr alles um das Thema „Luft“. Alle zwei Jahre findet das transdisziplinäre Festival in Stuttgar statt. Current entwickelt exemplarisch Formate, um künstlerische Formen, Strategien und Praktiken im Kontext von Stadt experimentell zu erforschen. Dieses Mal: Wie Luft die Stadt durchströmt und prägt. Zwei Tage lang findet ihr an verschiedenen Ort in der Stadt – vom Marienplatz, über Hauptbahnhof und Pragsattel, bis nach Degerloch – Projekte von verschiedenen Künstler:innen. Außerdem gibt es Installationen, Performances, Interventionen, Videoscreenings, Walks und Lesungen, um das Unsichtbare sichtbar machen. Einen Überblick darüber, was genau wo stattfindet, findet ihr hier.

Current, verschiedene Plätze in der Stadt, 24.-27.07., 14-17 Uhr

Ballett im Park

Einmal im Jahr verwandelt sich der Schlossplatz in ein Freilufttheater der besonderen Art: Tausende versammeln sich zum kostenlosen Public Viewing, um unter freiem Himmel die Magie des Stuttgarter Balletts und die Nachwuchstalente der John Cranko Schule zu erleben. Dieses Wochende ist es wieder so weit. Am Samstag ist bei Ballett im Park Guerras Inszinierung zu sehen, am Sonntag gibt es eine Matinee der John Cranko Schule – live übertragen aus dem Opernhaus. Der Eintritt ist frei.

Ballett im Park, Oberer Schlossgart, Stuttgart-Mitte, 26.07., Einlass: ab 16 Uhr, Beginn: 19 Uhr und 27.07., Einlass ab 9.30, Beginn: 11 Uhr

Bunkernacht – Techno und Trance

Die Kollektive Gustav und Hyperdose laden am Freitag zur gemeinsamen Bunkernacht ein. Auf euch warten Techno und Trance bis in den frühen Morgen. Und das Beste: Mit den Erlösen der Bunkernacht werden die Kosten für die Tanzdemo für Subkultur und Freiraum gedeckt. Los geht’s um 22 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse für 10 Euro – Solitickets für 5 Euro.

Bunkernacht, Kulturbunker, Rosenbergstr. 23, Stuttgart-West, 25.07., ab 22 Uhr

Secondhand Vintage Kilo Sale & Studio Amore Flohmarkt

Für Secondhand- und Vintage-Liebhaber:innen verspricht dieses Wochenende wieder viel. Gleich zwei besondere Flohmärkte finden im Kessel statt! Im Tanzloft kann am Samstag auf dem Secondhand Vintage Kilo Sale gestöbert werden. Hier zahlt ihr nicht pro Kleidungsstück sondern nach Gewicht. Der Eintritt ist frei.

Ja, ihr habt richtig gehört! Bevor das Studio Amore endgültig seine Türen schließt, findet ein letztes Mal der beliebte Studio Amore Flohmarkt statt. Verkauft wird unter anderem auch Interior, geliebte Einzelstücke und Deko aus dem Studio Amore – eure Chance, euch eine Erinnerung zu schnappen. Im 1. Stock wird es aber auch den klassischen Flohmarkt geben. Und natürlich gibt es Kaffe, Kuchen und leckere Drinks.

Secondhand Vintage Kilo Sale , Tanzloft Stuttgart, Leuschnerstr. 36, Stuttgart-West, 26.07., 10-20 Uhr

Flohmarkt Final Edition, Studi Amore, Schillerstr. 23, Stuttgart-Mitte, 27.07., 14-17 Uhr

One-and-a-half joke

Bei One-and-a-half jokes gibt’s englische Stand-up-Comedy vom Feinsten – und das komplett kostenlos! Ob alte Hasen oder mutige Newcomer:innen: Hier steht jede Pointe zum ersten Mal auf der Bühne. Um 19 Uhr öffnet die anderthalb Bar ihre Türen, um 19.30 Uhr geht’s los.

One-and-a-half joke, Anderthalb Bar, Königstr. 47, Stuttgart-Mitte, 27.07., 19-21 Uhr

Womans Euro live watching im Utopia Kiosk

Auch, wenn wir nicht mehr die deutschen Frauen am Sonntag anfeuern können, spricht doch nichts gegen einen gemütlichen Fußballabend um das Wochenend ausklingen zu lassen. Der Utopia Kiosk überträgt das Finale der Fußball-EM der Frauen um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Utopia Kiosk, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, 27.07., ab 18 Uhr