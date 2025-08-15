Minigolf mit Live-Musik, Brat-Party und drei Jahre BRT feiern. Das alles und noch viel mehr geht dieses Wochenende in Stuttgart. Wir haben den Überblick.

Ihr habt das Gefühl der Kessel versinkt im Sommerloch? Alle ausgeflogen, nichts los – könnte man meinen. Aber falsch gedacht! Auch dieses Wochenende haben wir wieder einige coole Events für euch, auf denen ihr die zwei besten Tage der Woche genießen könnt, auch wenn ihr gerade nicht im Sommerurlaub seid. Egal ob Party und Live-Kunst rund um die Wagenhallen, Buchclub im Utopia Kiosk oder Secondhand-Shopping. Hier sind zehn Tipps.

Minigolf Meets up music: Evelina

Minigolf, Aussicht und Live-Musik? Wir finden: Spitzenkombi! In Kooperation mit dem Pop-Büro Region Stuttgart und dem Minigolfclub auf der Uhlandshöhe ist ein einzigartiges Format entstanden, das Musik und Minigolf verbindet. Bis zum 5. September gibt es auf der Minigolfanlage jeden Freitag Live-Musik. Der Eintritt zum Minigolfplatz gilt gleichzeitig als Eintritt zu den Konzerten. Für 6,50 Euro kommt ihr rein – um 19 Uhr geht’s los.

Minigolf meets Music beim Minigolfclub Uhlandshöhe, Alfred-Lörcher-Weg 18/1, Stuttgart-Ost, 15.8. ab 19 Uhr

Klinke: JFR Moon

Ein einzigartiger Stilmix aus Folk, Psychedelic Disco und Indie erwartet euch am Freitag auf der Klinke, dem Sommer Musik Festival im Merlin. Die Klinke ist der Treffpunkt des Sommers: Im August gibt es jeden Donnerstag, Freitag und Samstag verschiedene Bands auf der Bühne. Dieses Mal versorgt euch der gebürtige Stuttgarter Fabian Drung aka JFR Moon mit lässigem Slacker-Indiepop. Um 20 Uhr geht’s los. Der Eintritt ist frei.

Klinke im Merlin, Augustenstr. 72, Stuttgart-West, 15.8., Einlass: 19, Beginn: 20 Uhr

Brat Party Schräglage

Diese Party wird hot! Und das liegt nicht an den tropischen Temperaturen. Tanzt bis fünf Uhr morgens zu den Songs von Charli xcx und weiteren „Brat-coded artists“. Die Brat Party in der Schräglage bringt euch den Soundtrack zu einer unvergesslichen Sommernacht – packt eure Sonnenbrille ein und feiert euren Brat Summer, wie er sein soll: laut und süß! Los geht’s um 23 Uhr.

Brat Party, Schräglage, Hirschstr. 14, Stuttgart-Mitte, 15.8., 23 Uhr

Birthday Weekend im Kowalski

Zehn plus drei Striche werden am Wochenende im Kowalski in die Wand geritzt – der 13. Geburtstag steht an. Eine Unglückszahl? Auf keinen Fall! Wir wissen: Das Kowalski ist ein Glück für den Kessel. Natürlich werden die 13 Jahre drei Tage lange gefeiert – mit Headlinern, den Kowa-Loves und natürlich krönend abschließend auf der Terrasse. Am Freitag heizt Tech-House-King Matthias Tanzmann ein – seine Sets sind tief, hypnotisch und präzise gebaut. Jubiläumstag zwei gebührt – wie jeder der vielen Samstage in der Kowalski-Geschichte – der Resident-Liebe. Bis 23 Uhr ist der Eintritt frei. Den Abschluss am Sonntag macht das typische Kowa-Terrassen-Bild: leckere Drinks, coole Menschen, gute Musik.

13 Jahre Kowalski, Kriegsbergstr. 28, Stuttgart-Mitte, 15.-17.08., Fr. 15-08 Uhr, Sa. 16-08 Uhr, So. 17-08 Uhr

Outdoor Vinyasa Yoga @Teehaus

Mit Yoga in der Morgensonne in den Samstag starten? Gute Idee! YogaThrive veranstaltet unterhalb des Teehauses von 9 bis 10 Uhr eine Outdoor Vinyasa Yoga Klasse, die die perfekte Balance aus Kraft und Entspannung bietet. Euch erwarten dehnende und öffnende Haltungen zu dynamischen, kaftvollen und lebendigen Flows. Wichtig: Bringt eure eigene Matte mit. Bei Regen entfällt die Klasse.

Outdoor Vinyasa Yoga, Teehaus, Hohenheimer Str. 119, Stuttgart-Süd, 16.08., 9-10 Uhr

Feuerseeflohmarkt

Samstag, Sonne, Secondhand: Der Flohmarkt am Feuersee zählt zu den beliebtesten Märkten in Stuttgart. Rund um die Johanneskirche lässt sich hier mit einem Kaffee in der Hand herrlich stöbern. Von alten Platten bis Vintage-Kleidung, ganz ohne Eintritt.

Flohmarkt am Feuersee, Gutenbergstr. 11, Stuttgart-West, 14.08., 9-16 Uhr

Still Thrifting Shop Opening

Wer nach der Flohmarkt-Stöberei noch nicht genug von Secondhand hat, kann bei Still Thrifting in der Breiten Straße vorbeischauen. Leonie Kunze und Paul Kümmerle sind mit ihrem Vintage-Traum im Kessel keine Unbekannten. Am Samstag eröffnen sie ihren neuen Store. Es gibt eine handverlesene Selection an Preloved Vintage Pieces von Marken wie Miss Sixty, True Religion, Dolce&Gabbana und Armani, einen Tattoo Artist, eine Toothgem Fee, einen Grillz Artist, Drinks, vegane Burger, DJs und Live Acts. Was wollt ihr mehr?

Still Thrifting Shop Opening, Breite Str. 4, Stuttgart-Mitte, 16.8., ab 14 Uhr

Drei Jahre BRT

Schon seit drei Jahren macht das BRT den schönen Stuttgarter Westen noch schöner. Am Samstag gibt’s deshalb eine Birthday-Party. Während DJ Immi Bakes auflegt, könnt ihr unter anderem Frozen Cosmopolitan, Bellini und Spicy Mango Margarita schlürfen. Klingt gut? Wird gut! Um 15 Uhr geht’s los.

Drei Jahre BRT, Breitscheidstr. 97, Stuttgart-West, 16.08., 15-22.30 Uhr

Vison Ekstase Open Air Wagenhallen

Ihr habt noch nicht genug von Open Air Events? Sehr gut! Denn am Samstag verwandelt sich das Gelände der Wagenhallen in einen Ort voller Musik, Live-Kunst und Food. Auf euch wartet an diesem Tag ein genreübergreifendes Line-up mit lokalen und internationalen Artists. Außerdem gibt’s Live-Tattoos und Tooth Gems. Tickets für Vison Ekstase findet ihr online.

Vison Ekstase Open Air, Wagenhallen, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, 16.08., 15-22 Uhr

Surf Skate Community – Sunday Session bei Stuttgart am Meer

Ihr wollt eure Skate- oder Surf-Skills ein wenig verbessern und habt Bock auf Gleichgesinnte? Dann ist für euch die Sunday Session bei Stuttgart am Meer genau das Richtige. Noch bis zum 13. September findet das Treffen jeden Sonntag statt – allerdings nur, wenn es trocken bleibt. Schnappt euch euer Board und feiert den Sonntag auf vier Rollen. Dabei ist es völlig egal, ob ihr Anfänger:innen seid oder schon zu den Profis gehört.

Stuttgart am Meer, Stadtpalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 17.08., 10-18 Uhr

Utopia Buchclub

Buchclubs sind altmodisch und aus der Zeit gefallen? Nicht dieser hier! Der Utopia Buchclub trifft sich einmal im Monat und lädt dazu ein, gemeinsam queere Bücher zu lesen. Willkommen sind alle die Bock auf Bücher haben und sich darüberaustauschen wollen, eine Anmeldung ist nicht nötig. Am Sonntag steht „Stag Dance“, der Debütroman von Torrey Peters im Mittelpunkt. Los geht’s um 15 Uhr im Utopia Kiosk.

Utopia Kiosk, Parkhaus Züblin, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, 17.08., 15 Uhr