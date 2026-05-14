Wochenendtipps Kreis Böblingen Gedanken lesen und Jazz genießen
Bei Zauberkunst und Konzerten lässt sich das lange Wochenende auch gut zuhause verbringen.
Bei Zauberkunst und Konzerten lässt sich das lange Wochenende auch gut zuhause verbringen.
Wer sich am langen Wochenende nicht mit all den Kurztrip-Reisenden in den Stau stellen möchte, kann auch vor der Haustüre einiges erleben. Vor allem Freunde der guten Musik kommen auf ihre Kosten. Schon am Freitagabend, 15. Mai, können Jazzliebhaber im Rhythmus mitwippen, wenn mit Just4Jazz Hardbop, Rockjazz und Bossa Nova ins Blaue Haus in Böblingen einziehen. Denn das Jazzforum Aidlingen, das bislang im Deufringer Schlosskeller beheimatet war, findet zum ersten Mal im Blauen Haus am Postplatz 6 statt. Den Auftakt macht der Vorsitzende des Jazzforums, Martin Wernado – und bringt zu diesem besonderen Anlass seinen Sohn Tobias an der Gitarre mit. Verstärkung gibt es von Freunden an den Keyboards, am Piano, am Saxofon und beim Gesang. Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.