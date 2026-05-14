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Wochenendtipps Kreis Böblingen Gedanken lesen und Jazz genießen

Wochenendtipps Kreis Böblingen: Gedanken lesen und Jazz genießen
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Im Blauen Haus in Böblingen wird gerne gefeiert. Foto: /Thomas Bischof/Archiv

Bei Zauberkunst und Konzerten lässt sich das lange Wochenende auch gut zuhause verbringen.

Böblingen: Leonie Schüler (lem)

Wer sich am langen Wochenende nicht mit all den Kurztrip-Reisenden in den Stau stellen möchte, kann auch vor der Haustüre einiges erleben. Vor allem Freunde der guten Musik kommen auf ihre Kosten. Schon am Freitagabend, 15. Mai, können Jazzliebhaber im Rhythmus mitwippen, wenn mit Just4Jazz Hardbop, Rockjazz und Bossa Nova ins Blaue Haus in Böblingen einziehen. Denn das Jazzforum Aidlingen, das bislang im Deufringer Schlosskeller beheimatet war, findet zum ersten Mal im Blauen Haus am Postplatz 6 statt. Den Auftakt macht der Vorsitzende des Jazzforums, Martin Wernado – und bringt zu diesem besonderen Anlass seinen Sohn Tobias an der Gitarre mit. Verstärkung gibt es von Freunden an den Keyboards, am Piano, am Saxofon und beim Gesang. Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.

 

Gleiche Stelle, selbe Welle: Mit Jazzmusik geht es auch am Samstag weiter, wenn das Jazzforum Wes Montgomery Tribut zollt – ebenfalls im Blauen Haus. Das Quartett Weslike spielt Auszüge aus dem breiten Schaffen des US-Amerikaners Montgomery, der das moderne Gitarrenspiel geprägt hat wie kaum ein anderer. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro.

Von den großen Bühnen nach Grafenau

Besinnlicher wird es beim Kammermusikabend mit dem Guadagnini Trio im Schloss Dätzingen, Schloßstraße 1 in Grafenau, am Samstag um 19 Uhr. Es ist ein international erfolgreiches und gefeiertes Klaviertrio, die Organisatoren des Kulturkreises nennen ihr Gastspiel einen „wahren Glücksgriff“. Das Ensemble mit einer rumänischen Geigerin, einem aus Litauen stammenden Cellisten sowie einem belgischen Pianisten ist in Deutschland bereits auf großen Podien wie der Elbphilharmonie Hamburg oder dem Gewandhaus Leipzig aufgetreten. Auf dem Programm stehen drei große Klaviertrios von Joseph Haydn, Claude Debussy und Felix Mendelssohn Bartholdy. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro.

Zauberhaft wird es am Sonntag im Pavillon Sindelfingen, Calwer Straße 36, mit „Young Magic“. Die drei jungen Zauberkünstler bringen mit ihrem Programm „Die neue Generation der Zauberkunst“ frischen Wind in die Welt der Illusionen. Die jungen Ausnahmetalente lesen Gedanken, lösen Zauberwürfel in Sekunden und lassen Gegenstände mit verblüffender Fingerfertigkeit aus dem Nichts erscheinen. Veranstalterin ist die IG Kultur Sindelfingen. Karten kosten an der Abendkasse 20 Euro, ermäßigt 18 Euro.

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