In Holzgerlingen feiert man die Earth Hour, in Sindelfingen Rock-Divas und in Darmsheim edle Klaviermusik.
25.03.2026 - 18:18 Uhr
Von Donnerstag bis Samstag laufen die Herrenberger Jazz-Tage im Mauerwerk, Hindenburgstraße 22. Neben den Auftritten der Sängerin Fola Dada am Donnerstag, dem Lisa Wilhelm Quartett am Samstag und dem Gee Hype Lee Trio am Sonntag, ist eines der Highlights das Konzert des Julia Goldbach Quartetts am Freitag, 27. März, zusammen mit Peter Lehel (Saxophon). Es spielen Judith Goldbach, Sebastian Böhlen, Claus Kiesselbach und Michael Fischer zu Ehren des ungarischen Komponisten Béla Bartók. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr.