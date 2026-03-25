Von Donnerstag bis Samstag laufen die Herrenberger Jazz-Tage im Mauerwerk, Hindenburgstraße 22. Neben den Auftritten der Sängerin Fola Dada am Donnerstag, dem Lisa Wilhelm Quartett am Samstag und dem Gee Hype Lee Trio am Sonntag, ist eines der Highlights das Konzert des Julia Goldbach Quartetts am Freitag, 27. März, zusammen mit Peter Lehel (Saxophon). Es spielen Judith Goldbach, Sebastian Böhlen, Claus Kiesselbach und Michael Fischer zu Ehren des ungarischen Komponisten Béla Bartók. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr.

Lichterglanz zum Klimaschutz Zur Earth Hour, einer Klimaschutzaktion am Samstag, 28. März, gibt es ein Programm in Holzgerlingen. Im Stadtpark „Alter Friedhof“ in der Friedhofstraße formen mehr als 1500 Lichttüten ein kunstvolles Labyrinth, während LED-Lichtinstallationen die alten Bäume in Szene setzen. Besucher können beim UV-Schminken selbst Teil der Lichtkunst werden oder dem Steel-Pan-Orchester auf der Kleinkunstbühne lauschen. Um 20.30 Uhr geht die elektrische Beleuchtung aus, der Park verbleibt im Schein von Kerzen, Lichttüten und Sonnenlichtern. Im Rektor-Franke-Haus an der Böblinger Straße sind von 16.30 Uhr an fünf Kurzvorträge über lokale Projekt zum Klimaschutz zu hören, anschließend startet ein Laternenlauf.

Divas on the Rocks

The Orygin und Divas on the Rocks spielen am Samstag um 20 Uhr im Kulturpavillon Sindelfingen in der Calwerstraße. The Orygin aus Magstadt haben Alternative und Independent Rock im Programm, Divas on the Rocks zeichnen für Hits der modernen Pop-Diven mit mehrstimmigem Gesang.

Klassiker der Klassik

Klassiker arrangiert für Klavier, sind am Sonntagabend im großen Saal des evangelischen Gemeindehauses in Darmsheim zu hören. Es werden Werke zu zwei und vier Händen erklingen: Von Wolfgang Amadeus Mozart die Sonate B-Dur KV 358 und die Ouvertüre aus „Die Hochzeit des Figaro“, arrangiert von Richard Kleinmichel, von Franz Schubert das Allegro a-Moll D 947 „Lebensstürme“ und von Johannes Brahms 16 Walzer opus 39. Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 5 c-Moll von Hugo Ulrich, arrangiert für Klavier zu vier Händen, macht den Abschluss dieses Konzertabends. Es spielen die beiden japanischen Pianisten Hironobu Fuchiwaki aus Tokyo und Junko Fuchiwaki Kanagawa.