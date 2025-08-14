Wer in den Sommerferien eine neue Welt kennenlernen möchte, ohne dafür tausende Kilometer fahren zu müssen, der kann am Samstag, 16. August, nach Kaisersbach-Ebni kommen. Dort feiert Gajas-Welt – ein veganes Restaurant – eine große Sommerparty. Der Anlass ist ein Jubiläum: Seit zehn Jahren führt Claudia Bihlmaier das Restaurant, das auf handverlesenes Bio-Gemüse, Kräuter aus dem eigenen Garten und viel Liebe zum Produkt setzt. Doch Gajas Welt ist mehr als Küche. Es ist ein Ort der Gemeinschaft. Im großen Garten findet ein Fest ganz im Geist ihres Hauses statt – mit Musik, Klang, Tanz, veganem Essen und Zusammensein unter freiem Himmel. Los geht’s ab 15 Uhr, es gibt Markt- und Infostände, Kaffee, Kuchen, Getränken und vegane Köstlichkeiten.Und jede Menge Programm: Klangmeditation, Meditative Handpan-Klänge, verschiedene Yoga-Sessions, orientalischer Bauchtanz. Am Abend sind dann verschiedene DJs am Start, die House, Techno und elektronische Musik mit Tribal- und Afro-Vibes auflegen. Eintritt auf Spendenbasis (Empfehlung: 10-20 Euro) Ort: Gajas Welt, Winnender Straße 81, 73667 Kaisersbach-Ebni. Mehr Informationen unter: www.gajas-welt.de

Elektrische Beats und Wein in Weinstadt

Wer Freude an elektronischer Musik hat, ist beim Electric Wine Festival in Weinstadt genau richtig. Dort treffen am Freitag und Samstag, 15. und 16. August, edle Tropfen vom Weingut Dobler auf entspannte oder schnelle elektronische Beats – mitten in den Weinbergen über dem Remstal. Zwei Tage feiern, tanzen, anstoßen und einfach das Leben genießen.

Die Location ist das Remstalkino in Weinstadt – direkt zwischen den Reben und dem Himmel. Der Eintritt zum Electric Wine Festival ist komplett kostenlos – die Gäste sollen nur gute Laune, Lust auf Musik, ein bisschen Durst und ihre Lieblingsmenschen mitbringen, heißt es in der Pressemitteilung. Los geht es am Freitag um 18 Uhr, Samstag startet die Party bereits um 16 Uhr.

Mehr Informationen unter: https://electricwine.de/

PS-Kraftprotze treten gegeneinander an

Ein Party der ganz anderen Art findet am Wochenende in Waiblingen-Bittenfeld statt. Da treffen am Sonntag ab 9.30 Uhr beim Böllenbodenhof PS-starke Traktoren aufeinander, um ihre Kräfte zu messen. Es geht darum, einen Bremswagen so weit wie möglich mit seinem Traktor zu ziehen. Das alles ist spektakulär anzusehen. Bereits am Samstagabend gibt es ab 18 Uhr Bremswagenziehen, doch nicht mit dem Traktor, sondern mit reiner Muskelkraft. Für Verpflegung wird ebenfalls im großen Festzelt gesorgt. Der Eintritt ist frei. Das Trecker-Treck Bittenfeld ist Unterhaltung für die ganze Familie. Mehr Informationen unter: https://www.trecker-team-bittenfeld.com/