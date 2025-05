Erneut darf man sich auf ein Wochenende freuen, das viele Ausflugs- und Veranstaltungsmöglichkeiten bereithält. Eine Auswahl verdeutlicht das vielfältige Angebot.

Wer sein Fahrrad noch nicht frühlingsfit gemacht hat, sollte am Samstag zwischen 8 und 14 Uhr den Festplatz in der Leonberger Steinstraße aufsuchen. Im Rahmen des Radaktionstags kann man hier sein Rad kostenlos durchsehen lassen. Außerdem werden verschiedene Aktionen rund um das Fahrrad angeboten.

Straßenkunst vom Feinsten bietet dann am Sonntag (von 12.30 bis 19 Uhr) das dritte inklusive Straßenkunstfestival in der Leonberger Altstadt. Auf drei Bühnen rund um den Marktplatz gibt es beim STRAKU jede Menge Akrobatik, Clownerie, Jonglage, Tanz und viel Musik aus aller Welt zu bestaunen!

Ebenfalls am Sonntag wird am Leonberger Glemseck ab 10 Uhr ein Fest für die Einsatzkräfte und Rettungshelfer gefeiert. Das Blaulichtfest bietet neben einem Gottesdienst auch Kinderprogramm, Konzert und Vorführungen sowie eine Benefiz-Solitude-Rundfahrt in Oldtimer-Einsatzfahrtzeugen.

Auch das 13. Engelbergsteigen findet am Sonntag (ab 12 Uhr) statt. Die Bezirksgruppe Leonberg des DAV (Deutschen Alpenvereins-Sektion Stuttgart) lädt wieder zu ihrer Spaß- und Experimentier-Rallye entlang verschiedener betreuter Stationen ein.

Kunsthandwerkermarkt in Weil der Stadt

In Weil der Stadt öffnet an diesem Wochenende zum 39. Mal der Kunsthandwerkermarkt seine Pforten. Hier gilt es die Vielfalt handwerklichen Könnens zu entdecken. Rund 80 Aussteller aus unterschiedlichen Gewerben präsentieren ihre Anfertigungen. Entdecken lassen sich diese in der idyllischen Kulissen der Badtorstraße und des Viehmarktplatzes am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Noch bis 1. Juni ist in der Weil der Städter Wendelinskapelle eine Ausstellung des in Waiblingen lebenden Malers Wolfgang Neumann zu sehen. Das Kunstforum Weil der Stadt präsentiert unter dem Namen „Fliehkräfte“ Gemälde und Zeichnungen, die „von großer Erzählfreude mit Versatzstücken aus real-gegenständlichen und fiktiv-erzählerischen Wirklichkeiten“ leben, wie es in der Ankündigung heißt.

Stadtfest in Münchingen

Am Samstag (17 Uhr) ist Startschuss für das 26. Hobafäschd in Münchingen. Begleitet wird das beliebte Stadtfest von einem verkaufsoffenen Sonntag in der Münchinger Innenstadt.

In Renningen findet am Samstag (ab 11.30 Uhr) am Hof Zimmermann eine Führung statt. Wer wissen will, wo Lebensmittel herkommen, ist hier bestens aufgehoben.