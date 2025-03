Ob Early Miles Coffee Party, Lange Nacht der Museen, eine Café-Neueröffnung oder Waldputzen – an diesem Wochenende passiert richtig viel in Stuttgart. Wir haben die coolsten Veranstaltungen und Events rausgesucht.

Von Oldtimer-Spritztouren über Livekonzerte bis zu Bunkerführungen und coolen Orten: Am Samstag lockt die Lange Nacht der Museen Kulturbegeisterte wieder in Off-Spaces, Galerien, Museen und neue Bühnen. (Wir sind auch dabei!!!) Doch auch abseits der Kunstnacht ist in Stuttgart richtig viel los. Wir haben die besten Tipps für euch gesammelt:

Early Miles Coffee Party

Der frühe Vogel fährt im Stuttgarter Westen Rennrad oder joggt, bevor es zur Belohnung Sekt gibt! Davon kann man sich am Freitag um 6:15 Uhr beim Radcafé Fietsen selbst überzeugen. Es gibt einen 20 km Community Ride, einen 6,5 km Run und Kaffee und Sekt für alle, die einfach nur dabei sein wollen. Ab 6 Uhr legt ein DJ auf, am Ziel gibt es frische Croissants – egal ob man gelaufen, geradelt oder einfach nur so früh auf den Beinen ist.

Early Miles Coffee Party, Fietsen, Stuttgart-West, 21.3. 6:15 Uhr

Poetronica

In der Stadtbibliothek kann man am Freitag Lyrik auf eine ganz neue Weise entdecken. Denn am Welttag der Poesie verschmelzen Marcus Kohlbach und Oliver Herrmann live generierte Wortbilder mit Soundscapes.

Poetronica, Stadtbibliothek, Mailänder Platz 1, Stuttgart-Mitte, 21.3. 12 Uhr

Taylor Swift in der Kirche

Am Freitagabend verwandelt sich die Leonhardskirche ab 20 Uhr in eine Konzertbühne. Die „Pop Meets Church“-Band des CVJM Stuttgart spielt dann die größten Hits der US-Pop-Ikone: darunter „Blank Space“, „Shake It Off“, „Delicate“ und „Anti-Hero“. Begleitet wird die Musik von Live-Lyrics und einem geistlichen Impuls von Pfarrer Benedikt Jetter.

Pop Meets Church II: Songs von Taylor Swift, Leonhardskirche, Leonhardsplatz 1, Stuttgart-Mitte, 21.3. 20 Uhr

Taraba goes Stuttgart-Bad Cannstatt

Der herrliche Duft von frischem Specialty Coffee weht ab diesem Wochenende auch durch Bad Cannstatt. Am Samstag eröffnet hier nämlich das Taraba seine zweite Location im Kessel. Neben Kaffee gibt es Kuchen, leckere Bagels, Bowls und feine Brownies.

Taraba, König-Karl-Str. 44, Stuttgart-Bad Cannstatt, 22.3.

10-am-Club im Oscho

Und wenn wir schon bei Kaffee und Feierei sind: Im Oscho wird diesen Samstag wieder recht früh in den Tag gestartet – der Event-Name verrät es, genau: um 10 Uhr! Party, Coffee, Drinks und gute Laune stehen auf dem Programm. Die Oscho-Crew ist bereit, vier DJs sorgen für House-Tunes, die einheizen.

10-am-Club im Oscho, Königstr. 29, Stuttgart-Mitte, ab 10 Uhr

Flohmarkt und Kunsthandwerk am Marienplatz

Am Samstag verwandelt sich der Marienplatz im Stuttgarter Süden wieder in einen riesigen Trödelplatz. Kunsthandwerk, Vintage-Teile, Antiquitäten, Krimskrams und allerhand Altes kann dort von 10 bis 17 Uhr den Besitzer wechseln.

Flohmarkt und Kunsthandwerkmarkt, Marienplatz, Stuttgart-Süd, 22.3. 10 Uhr

Shoot & Share

Das Hotel Central ist wieder am Start und bietet am Samstag einen Fotografie-Workshop mit Saeed an. Es geht raus auf die Straße: Auf einer Fotografie-Tour werden spannende Motive eingefangen und kreative Momente geschaffen, inklusive Live-Bildbearbeitung. Der Workshop dauert etwa sechs Stunden, kostet 20 Euro, Treffpunkt ist der 1. Stock.

Shoot & Share, 1. Stock, Steinstr. 13, Stuttgart-Mitte, 22.3. 11 Uhr

Stadtkind bei der Langen Nacht der Museen

In unserem Innenstadtbüro, direkt am Hans-im-Glück-Brunnen, dreht sich am Samstag ab 19 Uhr alles rund um die Themen Illustration und Grafik. Unsere eigens für die Lange Nacht der Museen kuratierte Ausstellung „Tusche, Tinte, Talent“ zeigt Stuttgarter Illustratorinnen und ihre Werke. Mit dabei sind Maren Profke, Lara Dähne und Mayha Suaysom. Special Guest des Abends ist Dijana Hammans, die das Stadtkind-Büro mit einer Performance in atmosphärische Farben tauchen wird.

Lange Nacht der Museen im Stadtkind-Büro, Geißstr. 4, Stuttgart-Mitte, 22.3. 18-1 Uhr, Tickets gibt es hier oder an der Abendkasse (nur Bargeld)

Lovepop Retroklub

Es wird Retro! Am Samstagabend verwandelt sich die Romy S. in eine Zeitkapsel, wenn bei der beliebten Lovepop-Clubreihe lauter Hits aus den 80er und 90er-Jahren für alle open minded Partypeople aus den Boxen hämmern.

Lovepop Retroklub, Romy S., Lange Str. 7, Stuttgart-Mitte, 22.3. 23 Uhr

Forest Cleanup-Day

Beim vierten überregionale Waldputztag kommen deutschlandweit Waldfreunde zusammen, um den Wald von Müll und Unrat zu befreien. So auch in Stuttgart beim Haus des Waldes: Vor Ort bekommt man Eimer und Müllzangen und weitere Infos. Neben der Sammelaktion gibt es Lehrreiches rund um Müll und dessen Wirkung im Wald. Außerdem zeigt das Team des Haus des Waldes, was man aus einem alten Tetrapack-Karton zaubern kann.

F orest Cleanup-Day, Haus des Waldes, Königsträßle 74, Stuttgart-Degerloch, 23.3. 10 Uhr

Kruscht & Krempel Charity-Flohmarkt

Am Sonntag findet im Jugendhaus West der Charity-Flohmarkt zu Gunsten des Kinderhospizes Stuttgart und des Fördervereins Sonnenstrahlen aus Reutlingen statt, die sich um Kinder krebskranker Eltern kümmern. Sachspenden können am Freitag zwischen 17 und 20 Uhr und am Samstag zwischen 9 und 18 Uhr direkt am Jugendhaus West abgegeben werden.

Charity-Flohmarkt, Juha West, Bebelstr. 26, Stuttgart-West, 23.3. 8-16 Uhr