Neues, regionales Design, alte Schätze und innovative Musik: Dieses Wochenende könnt ihr euch neu einrichten, spannende Musik entdecken, eigene Zines herstellen oder einfach nur abraven beziehungsweise abwrecken. Hier kommen unsere Tipps fürs Wochenende in Stuttgart:

Keiler Metal Flohmarkt

Es ist Frühling und deine Metal-Klamotten sind verwaschen und du brauchst neue Bandshirts? Oder neue Platten und coolen Merch? Say no more! Im Schwarzen Keiler kann man am Donnerstag von 18 bis 22 Uhr in allerhand Metal-Zeug stöbern, ein Bierchen trinken und nette Leute treffen.

Keiler Metal Flohmarkt, Schwarzer Keiler, Fritz-Elsas-Str. 60, Stuttgart-Mitte, 13.3. 18-22 Uhr

Blickfang

Am Wochenende verwandelt sich die Liederhalle wieder zum größten Concept Store der Stadt: Über 200 Labels aus der Region und ganz Europa präsentieren Möbel, Wohnaccessoires, Mode und Schmuck. Sieben Sonderschauen versprechen besondere Highlights.

Blickfang, Liederhalle, Berliner Platz 1, Stuttgart-Mitte, 14.-16.3.

29. Internationales Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart

Innovativ, zeitgenössisch und überraschend: Vom 13. bis 16. März findet in Stuttgart das 29. Internationale Solo-Tanz-Theater Festival statt. Junge Tanztalente und Choreograf:innen aus aller Welt erwecken die Bühnen mit ihren Performances zum Leben und konkurrieren dabei um zahlreiche Preise und die Gunst des Publikums.

29. Internationales Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart, verschiedene Orte, Stuttgart, 13.-16.3.

Wrecking Time beim Alten Schweden

Am Wochenende wird der Alte Schwede, das Atelierhaus und der Veranstaltungsraum auf dem alten Gelände der Waggons, mit viel Herzschmerz abgerissen. Dafür braucht der Bauzug ordentlich Unterstützung – sogenannte Wrecking Power. Am Samstag können sich Helfer:innen dort melden, um den Abbau und Neubeginn der Waggons aktiv mitzugestalten. Neben der Abrissfete gibt es auch eine Kleidertauschparty, Pizza, Bands und DJs.

Bauzug 3YG, Stuttgarter Nordbahnhof, Stuttgart-Nord, 15.3. 15-22 Uhr

Space 92 auf Fridas Pier

Am Samstag gibt niemand Geringerer als der DJ und Produzent Space 92 seine Premiere auf Fridas Pier. Der bekannte Franzose hat sich mit zahlreichen Releases auf bekannten Techno-Labels und bahnbrechenden Sets ein Standing aufgebaut und wird den Party-Kutter mit Support von Resident Bjørnson ordentlich ins Schaukeln bringen.

Space 92, Fridas Pier, Stuttgart-Ost, 15.3. 23 Uhr

Flohmarkt am Feuersee

Stöbern, feilschen und Schätze entdecken: Am Samstag könnt ihr am Feuersee wieder einzigartige Fundstücke finden und um die bunten Stände flanieren. Los geht es um 9 Uhr.

Flohmarkt am Feuersee, Feuerseeplatz, Stuttgart-West, 15.3. 9-16 Uhr

Cosmic Playgrounds

Im Kulturzentrum Dieselstraße entsteht diesen Freitag und Samstag beim Festival Cosmic Playgrounds bereits zum vierten Mal ein Raum für Künstler:innen, die sich auf dem weiten Feld der elektronischen Kunst und Musik auf besondere oder experimentelle Art und Weise austoben.

Cosmic Playgrounds, Dieselstr. 26, Esslingen, 14.-15.3.

Eröffnungswochenende im Utopia Kiosk

Der Utopia Kiosk öffnet wieder seine Pforten und lädt am Wochenende gleich zu mehreren Veranstaltungen ein. Am Freitag könnt ihr zum Karaoke kommen, Samstag hat die Bar offen und am Sonntag findet der erste Zine-Workshop des Jahres unter dem Motto Zine-Making und Community Work statt. Nach einem kurzen Impulsvortrag der Expertin Mauvaise werden gemeinsam Zines gestaltet.

Eröffnungswochenende, Utopia Kiosk, Lazarattstr. 5, Stuttgart-Mitte, 14.-16.3.

Ikkimel

Laut, selbstbewusst und obszön: Die Rapperin aus Berlin-Tempelhof beehrt am Sonntag unseren Kessel und wird im Wizemann ordentlich abatzen. Unter dem Motto Hände hoch, Hose runter serviert die Ikkimel reichlich explizite Erzählungen aus dem urbanen Nachtleben, die sie mit 2000er Technobeats kombiniert.

Ikkimel, Im Wizemann, Quellenstr. 7, Stuttgart-Bad Cannstatt, 16.3. 19 Uhr