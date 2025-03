Das Wochenende steht vor der Tür und lockt mit vielen Veranstaltungen, darunter einige coole Konzerte. Aber auch für Vinyl-Lover und Partyhopper gibt es ausreichend Programm.

Carina Kriebernig 27.03.2025 - 06:00 Uhr

Musikliebhaber:innen kommen dieses Wochenende ganz auf ihre Kosten: DJ-Action vom Feinsten, viele Konzerte und dazu noch ein Platten-Sonderverkauf, der es in sich hat. Was sonst noch so in Stuttgart passiert, erfährt ihr hier: