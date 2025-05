Am Wochenende verwandelt sich Stuttgart in eine Event- und Partyzone mit einem kostenlosen Rave, entspanntem Barhopping für Singles, einer Live-Performance und 2000er-Throwback.

Dieses Wochenende wird es in Stuttgart garantiert nicht langweilig. Im Literaturhaus lockt der Markt der unabhängigen Verlage mit neuen literarischen Schätzen. Das Panopticum Sommerfest bringt melodischen House und Techno aufs Parkett, während DJ King Dynamite mit groovigem Soul und Funk im Studio Amore für Stimmung sorgt. Auch der Flohmarkt im Werkstatthaus lädt zum Stöbern und Entdecken ein. Egal ob Literatur, elektronische Beats oder Vintage-Schätze: Hier gibt’s die Highlights fürs Wochenende.

Barhopping für Singles statt Dating-Stress

Singles, aufgepasst! Dieses Wochenende gibt’s Barhopping in Stuttgart, organisiert von Face to Face Dating. In Gruppen von acht bis zehn Leuten werden drei Bars abgecheckt, in denen bis zu 18 neue Leute getroffen werden können. Kein Speed-Dating-Stress, sondern einfach quatschen und schauen, ob wer zu einem passt. Danach treffen sich alle Gruppen wieder, und per Match me if you can-Feature könnt ihr Interesse zeigen. Bis zu fünf Tage nach dem Event könnt ihr eure Favoriten online liken. Ist es ein Match wird weiter gedatet.

Lesen Sie auch

Face-to-Face-Dating, Rotebühlplatz 28, Stuttgart-Mitte, 23.5., 19-24 Uhr

2000er-Party im Romy S

Im Romy S gibt es beim Lovepop Retroklub eine Zeitreise zurück in die 2000er. DJ Mario legt die besten Hits der Nullerjahre auf. Von Britney Spears Toxic, über Yeah! von Usher bis hin zu Katy Perrys I Kissed a Girl. Zu den Hits kann lauthals mitgesunden, getanzt und in Erinnerung geschwelgt werden.

Romy S, Lange Str. 7, Stuttgart-Mitte, 24.5., 23 Uhr

Kostenloser Rave auf dem kleinen Schlossplatz

Der kleine Schlossplatz verwandelt sich dieses Wochenende in einen Club. Hier wird House, Techno, Melodic und Progressive House bis hin zu Trance, Dark und Groove Techno aufgelegt. Alles organisiert von dem meinSchlossplatz-Team und damit völlig kostenlos. Die Initiative meinSchlossplatz ist noch bis Ende Juni aktiv. Hier gibt es eine Übersicht für weitere Events >>>.

meinSchlossplatz, Kleiner Schlossplatz, Stuttgart-Mitte, 23.5., 16-22 Uhr

Day Party: Reggaeton Open Air auf dem Adina Hotel Rooftop

Im Adina Hotel gibt es dieses Wochenende eine Reggeton Open Air Party. Das Beste dabei? Die Party steigt auf einem Rooftop mit Blick über die City. Auf der Dayparty legen die DJs Jeliel and Friends und Gutty auf. Die beiden sorgen mit Dale Reggaeton für energiegeladene Musik, die pulsierende Beats des Reggaeton mit eingängigen Melodien und lateinamerikanischen Rhythmen kombiniert.

Rooftop Adina Hotel, Kopenhagener Str. 3, Stuttgart-Mitte, 24.5., 17-22 Uhr

Gemeinsam bewegen und tanzen bei Wave of Love

Wave of Love ist ein Tanzevent, organisiert von Yoga Stuttgart. In entspannter Atmosphäre trifft sich hier eine bunte Mischung an Leuten, um zu den Beats verschiedener DJs zu tanzen. Von sanften Klängen bis hin zu energiegeladenen Rhythmen. Es geht weniger um Choreografie, sondern mehr um das pure Gefühl von Freiheit und Verbundenheit auf der Tanzfläche.

Yoga Stuttgart, Schloßstr. 66, Stuttgart-West, 24.5., 19-21 Uhr

Markt der unabhängigen Verlage im Literaturhaus

Poesie, PriSecco und Pianomusik. Das Literaturhaus wird von über 40 unabhängige Verlage zum Blühen gebracht. Hier lassen sich neue literarische Schätze entdecken. Beim Blütenrausch, dem Markt der unabhängigen Verlage, stellen Newcomer:innen wie auch Literaturexpert:innen ihre literarischen Werke vor. Hier kann man neue Krimis, Romane, Lyrik, Comics und auch Literatur in leichter Sprache entdecken. Eintritt gibt es für einen Euro.

Literaturhaus, Breitscheidstr. 4, Stuttgart-Mitte, 24.5., 11-20 Uhr

Werkstatthaus-Flohmarkt und Handwerksevent

Unter dem Motto Werkzeuge für Alle lädt das Werkstatthaus dazu ein, die Vielfalt seiner Werkstätten zu erkunden und einen vertieften Einblick in künstlerische Arbeitsprozesse zu gewinnen. Besucher:innen können an Führungen mit der Hausleitung teilnehmen und sich mit den Werkstattleiter:innen aus den Bereichen Textil, Bildhauerei, Medien, Malerei, Fotografie, Keramik und Druck austauschen. Am Freigelände versammeln sich gebrauchte Bücher, günstige Kleidung und interessante Dekoartikel zum Flohmarkt. Zwischen Schnäppchen, Kramms und alten Schätzen kann gestöbert, entdeckt und geshoppt werden.

Werkstatthaus, Gerokstr. 7, Stuttgart-Ost, 24 & 25.5, 9-17 Uhr

Panopticum Sommerfest: Melodischer House und Techno

Das Panopticum Sommerfest im Unterdeck von Fridas Pier bringt melodischen House und Techno auf die Tanzfläche. Annett Gapstream liefert rebellische, träumerische Sounds, Chrizz Stoff überzeugt mit treibenden Beats aus der Berliner Schacht-Szene. Beyond The Abyss und Mara Sander, Panopticum Residents, runden das Line-up mit tiefgründigen, atmosphärischen Sets ab. Die Party ist für alle, die auf emotionalen, melodischen Techno stehen.

Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 23.5., 22 Uhr

Hip-Hop, Pop, Dancehall und Indierock

Im Kulturhaus Schwanen wird eine Party gefeiert, bei der DJ The Man from California eine Mischung aus Hip-Hop, Pop, Dancehall und Indierock auflegt. Die Musik ist abwechslungsreich, groovig und sorgt für eine lockere Stimmung, bei der jeder mit viben kann. Von entspannten Beats bis zu mitreißende Rhythmen ist alles dabei, was den Feierabend zum Abschalten und Tanzen einlädt.

Kulturhaus Schwanen, Winnender Str. 4, Waiblingen, 23.5., 20-22.30 Uhr

Salon-Performance: Live-Musik, Schauspiel, Tanz und Talks

Das Citizen.Kane.Kollektiv bringt House of Crinoline auf die Bühne. Im Projektraum Wagenhallen wird die Romantik neu interpretiert: Elegante Ballkleider treffen auf kraftvolle Tanzperformances und feministische Botschaften. Im Zentrum stehen die Texte von Sophie Albrecht, einer nahezu vergessenen Autorin der Romantik, die mit scharfer Gesellschaftskritik ihrer Zeit voraus war. Ihre Werke werden mit moderner Musik, Theater und Tanz zum Leben erweckt.

Wagenhallen, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, 23 & 24.5, 20 Uhr/ 25.5., 18 Uhr

DJ King Dynamite bringt den Soul ins Studio Amore

DJ King Dynamite legt auf und bringt rare Vinyl-Schätze aus den USA und Afrika mit. Im Studio Amore trifft Retro-Charme auf Soul-Explosion. Eine Party, bei der Funk, Soul und Hip-Hop aus den 60ern auf moderne Beats treffen. Der Sound ist rau, groovig und voller Breakbeats, die von Soul-Legenden wie James Brown, inspiriert sind.

Studio Amore, Schillerstr. 23, Stuttgart-Mitte, 24.5., 22 Uhr