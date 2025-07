Von Beats bis Bildende Kunst, von Regenbogenflaggen bis zu Straßenfestivals. Stuttgart zeigt sich Mitte Juli in allen Farben. Hier sind die Highlights für das Wochenende.

Stuttgart feiert Vielfalt, Kreativität und den Sommer: Ob Beats beim Straßenfest in der Westallee, Empowerment und Black Culture beim Afro Joy Festival oder Lichtkunst im Killesbergpark: Dieses Wochenende steckt voller Entdeckungen. Wer Lust auf Urban Art, Weltmusik unter Apfelbäumen oder queere Sichtbarkeit hat, findet ebenso das Richtige wie Fans von Melodic Techno, Jazz oder Comedy. Hier kommen die besten Tipps fürs Wochenende.

Westallee

Am Wochenende wird die Johannnesstraße und der Anton-Wilhelm-Amo-Platz zur Kulisse für urbane Kultur: Die Westallee lädt zu drei Tagen mit Musik, Streetfood, Kunst und Nachbarschaft ein. DJs, Kinderprogramm und Installationen im Hinterhof machen das alternative Straßenfest zu einem kreativen Treffpunkt unter freiem Himmel. Die Veranstaltung bringt Menschen zusammen, die den Westen feiern wollen – laut, bunt und entspannt.

Westallee, , Johannesstr.+ Anton-Wilhelm-Amo-Platz, Stuttgart-West, 10.–12.7., 17–23 Uhr

Afro Joy Festival

Das Afro Joy Festival feiert im Kunstverein Wagenhallen Black-Culture in all ihren Facetten. Mit Konzerten, Tanz, Spoken Word, Healing Sessions, Kunstausstellungen und einem Black-Owned-Business-Markt steht das Wochenende ganz im Zeichen von Empowerment, Solidarität und Kreativität. Besucher:innen erwarten Live-Acts, Workshops und Talks rund um Themen wie Selbstfürsorge, Heilung und Gemeinschaft.

Afro Joy Festival Kunstverein Wagenhalle, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, 11.–13.7., ab 19 Uhr

Aka Rundgang

Beim Rundgang der ABK Stuttgart öffnen über 150 Studierende ihre Ateliers und präsentieren Projekte aus Architektur, Design, Kunst, Konservierung und Kunstpädagogik. Dazu kommen vielseitige Einblicke in aktuelle Themen, Experimente und gestalterische Prozesse ergänzt durch Führungen, Preisverleihungen und Gespräche. Die feierliche Eröffnung übernimmt Rektorin Prof. Dr. Merja Salo.

Rundgang in der Akademie der Bildenden Künste, Am Weißenhof 1, Stuttgart-Nord, 11.–13.7., Eröffnung 18 Uhr

CSD-Empfang im Rathaus

Zum Auftakt der CSD-Kulturwochen lädt die Stadt Stuttgart zum traditionellen Empfang ins Rathaus. Mit Redebeiträgen, Begegnungen und dem Hissen von sechs großen Regenbogenflaggen an der Fassade setzt die Stadt ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung und Sichtbarkeit queerer Lebensrealitäten. Der Empfang ist öffentlich und würdigt das Engagement der Community.

CSD-Empfang Rathaus, Marktplatz 1, Stuttgart-Mitte, 11.7., ab 18 Uhr

True Love w/ Script im Kowalski

Das Kowalski holt den kalifornischen DJ Script nach Stuttgart, einen der spannendsten Newcomer der internationalen Melodic-Techno-Szene. Mit hypnotischen Beats, technoider Präzision und futuristischem Sounddesign bringt er Tracks wie „On The Low“ auf die Tanzfläche, die weltweit Festivalcharts erobern. Unterstützt wird er von ADD US und BEYOND US.

Kowalski, Kriegsbergstr. 28, Stuttgart, 11.7.–12.7., 23–6 Uhr

Lichterfestival am Killesberg

Am Samstag verwandelt sich der Höhenpark Killesberg wieder in ein spektakuläres Lichtermeer: Das 73. Lichterfestival lädt mit Musik, Illuminationen, Drohnenshow und kulinarischen Angeboten zum familienfreundlichen Sommerabend ein. Auf mehreren Bühnen sorgen Bands und DJs für Festivalatmosphäre, Kinder können sich an zahlreichen Mitmachaktionen austoben. Ob vegane Snacks oder Feuershow, das Lichterfestival vereint Genuss, Nachhaltigkeit und Emotionen unter freiem Himmel.

Lichterfestival, Killesbergpark, Stresemannstr., Stuttgart-Nord, 12.7., 16–1 Uhr

Jazz Open: Cage

Mit ihrer kraftvollen, warmen Stimme und einem einzigartigen Stilmix aus Soul, R&B und Alternative Pop sorgt Cage für Gänsehautmomente in der Stadtbibliothek Stuttgart. Die Sängerin, Pianistin und Produzentin berührt mit ehrlichen Texten und gefühlvoller Präsenz ein Sound, der zugleich an große Soulstimmen erinnert und doch ganz eigen in die Zukunft weist. Einer der Highlights der Jazz Open.

Cage, Stadtbibliothek, Mailänder Platz 1, Stuttgart-Nord, 12.7., 16 Uhr

Ackertunes – Weltmusik unter Apfelbäumen

Der Gemeinschaftsgarten des Stadttackers lädt zu einem atmosphärischen Open-Air-Abend zwischen Gemüsebeeten, Lichterketten und Apfelbäumen ein. Beim Acktertunes-Festival verschmelzen Musik, Natur und Gemeinschaft: Live zu hören sind Makouk mit psychedelisch-iranischem Pop der 70er, La CumbiAndina mit südamerikanischem Cumbia Folk sowie elektronische Sounds und Visuals von Empathek & Jandoon. Ein grünes Musikfest für alle.

Acktertunes-Festival,Stadttacker, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, 12.7., 20 Uhr

Straßenkunstfest in der Urbanstraße

Am Sonntag verwandelt das Labyrinth die Urbanstraße in Stuttgart wieder in ein farbenfrohes Festivalgelände. Nachhaltige Kreativworkshops, ein Kunsthandwerkmarkt, Wasser-Skulpturen-Parcours, Spielstationen, Hängematten und Veggie-Food machen das Fest zu einem Erlebnis für alle Generationen.

Labyrinth, Urbanstr. 64, Stuttgart-Mitte, 13.7., 11–18 Uhr

Hamburger Fischmarkt

Seit über 30 Jahren bringt der Hamburger Fischmarkt nordisches Flair in den Süden, auch 2025 verwandelt er den Karlsplatz wieder in eine maritime Genussmeile. Mit Fischbrötchen, Krabben und Seemannsliedern erleben Besucher:innen hanseatische Gastfreundschaft mit schwäbischem Herz. Ein Treffpunkt für alle, die den Norden lieben.

Hamburger Fischmarkt, Karlsplatz, Stuttgart-Mitte, 13.7., 11-23 Uhr

Teddy Show

Teddy Teclebrhan ist zurück und das mit einem neuen Programm voller Energie, Tanz, Musik und jeder Menge Überraschungen. Die MHP Arena in Stuttgart verwandelt sich zur Bühne für seine Kultfiguren wie Antoine oder Percy, die mit scharfsinnigem Humor und Improvisationstalent für ein unvergessliches Spektakel sorgen.

Teddy Show, MHP Arena, Mercedesstr. 87, Stuttgart-Bad Cannstatt, 13.7., 19.30 Uhr