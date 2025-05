Eine Party nur für Frauen, ein Pflanzenmarkt und eine Ausstellung für eklige Lebensmittel - an diesem Wochenende geht viel in Stuttgart und wir haben die Highlights.

Techno-Partys, Queere-Party, Summer-Opening-Party, Aftershow-Party – man merkt: Stuttgart ist in Feierlaune. Doch zum Beispiel auch Shoppingfans kommen beim Pflanzen-Pop-up-Store, bei einer Kleidertauschparty oder beim großen Frühlingsflohmarkt auf ihre Kosten. Für Kunst-Fans gibt’s eine skurrile Museumsausstellung und einen Kreativworkshop. Stuttgart hat dieses Wochenende mal wieder einiges auf Lager und wir haben die Highlights.

Women only Party in der Anderthalb Bar

In der Anderthalb Bar steigt eine Frauenzimmerparty. Das heißt: Keine Männer erlaubt. Hier lässt es sich mit der Girls-Gang also ganz entspannt feiern, dancen, trinken und Spaß haben.

Anderthalb Bar, Königstr. 47, Stuttgart-Mitte, 15.5. 18-1 Uhr

In Stuttgart poppen Blumen auf

Am Freitag sprießt ein Flowers and Friends Pop-Up-Store bei Phyllis Space aus dem Boden. Neben Floristik, Blumen und Pflanzen werden hier auch Keramik, Designs, Accessoires, Kunstobjekte und Skulpturen ausgestellt und angeboten und das alles made in Stuttgart. Ab 19 Uhr wird das Ganze noch mit einer Live-Performance von Dijana Hammans und Tino ergänzt.

Phyllis Space, Feuerbacher Weg 6, Stuttgart-Nord, 16.5. 14-21 Uhr

Techno Night in Fridas Pier

Mindshift bringt straighten Underground-Techno auf Fridas Pier. Mit dabei sind die internationale DJ wie Setaoc Mass und Temudo an den Decks. SHDW und Instinct ergänzen das Line-Up mit einem b2b-Set und füllen die Nacht mit repetitiven Beats, treibenden Basslinien und futuristischen Klanglandschaften.

Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 16.5. 22 Uhr

Kunst zum Kotzen?

Ekel oder Delikatesse? Was für den einen ein Festmahl ist, lässt den anderen schaudern. Im Disgusting Food Museum gibt es 80 der wildesten und ekligsten Speisen der Welt zu entdecken – riechen und probieren inklusive, wenn man sich traut. Aber hey, wer kann schon erzählen, den stinkendsten Käse der Welt oder Süßigkeiten aus Metallreiniger probiert zu haben?

Disgusting Food Museum, Königstr. 21, 16.5. 11-20 Uhr

Exit Zone kehrt zurück ins Kowalski

Die Exit Zone geht in die zweite Runde im Kowalski, diesmal mit Yulia Niko als Headliner. Die Veranstaltung bringt House und Melodic-Techno auf die Tanzfläche. Die Sounds werden treibend als auch melodisch.

Kowalski, Kriegsbergstr. 28, Stuttgart-Mitte, 16.5. 23 Uhr

Second-Hand- und Pflanzenmarkt im Lapidarium

Das Lapidarium Stuttgart lädt dieses Wochenende zu dem Frühling(s)zeitlos(e)-Second-Hand- und Pflanzenmarkt ein. Für alle Mode-Fans gibt es hier neue Stücke für den eigenen Kleiderschrank zu entdecken. Aber auch Pflanzenenthusiasten kommen auf ihre Kosten. Auf dem Basar lassen sich bestimmt ein paar grüne Schätzchen für den Balkon oder den Garten finden. Um den kleinen Hunger oder Durst zu stillen, ist das Findus Café vertreten. Eintritt frei!

Lapidarium, Mörikestr. 24/1, Stuttgart-Süd, 17.5. 10-18 Uhr

From Daylight Grooves to Midnight Moves: Sommer-Season Opening

Elektronisch Draußen bringt den Sommer zurück. Beim Sommer-Season-Opening an der Wagenhalle wird draußen getanzt und gefeiert. Die Location ist überdacht, also kein Drama bei Regen. Ab 22 Uhr geht’s dann drinnen weiter für Party ohne Ende. Aufgelegt werden Deep House, Indie Dance, Afro House, Melodic House und Techno. Paluna.visual macht mit Visual-Mapping die Form und Bewegung der Musik sichtbar.

Wagenhalle, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, 17.5. 15 Uhr

Die About Pop Aftershow-Party

Eine About Pop ohne Aftershows? Unvorstellbar! Am Samstag geht das Festival an fünf Locations weiter: im Goldmarks mit Ugazz und der Bru (Alternative, Punk, Grunge), im Kulturbunker mit der Transmission-Crew (Wave, Metalcore, Indie und Co), im Sunny High Club mit der Trendsportgruppe (Pop, Trance, House), im Utopia Kiosk mit Al Marcito (brasilianischer Funk, Reggaeton, Techno) und im White Noise mit elektronischen Sounds.

About Pop Aftershowparty, Stuttgart-Mitte, 17.5 23 Uhr

Bonkers mit UK House und Hard House im Wabisabi

Achundkrach präsentiert im Wabisabi Bonkers und bringen damit UK Sounds auf die Tanzfläche. UK House, Hard House, UK Garage, Speed Garage und Bassline verschmelzen zu einem energiegeladenen Mix – mal melodisch, mal aggressiv, immer tanzbar. Stu Neon, Leon Vangaever und Lukas Brix stehen an den Decks und liefern druckvolle Bässe, Rhythmen und intensive Drops. Für alle, die vibrierende Subbässe und urbane Grooves lieben.

Wabisabi, Friedrichst. 43, Stuttgart-Mitte, 17.5. 22 Uhr

Kleidertausch und Kreativworkshop im Begegnungsraum

Der Begegnungsraum Stuttgart veranstalten eine Kleidertauschparty. Jede:r Teilnehmer:in bringt maximal fünf gewaschene Stücke mit und tauscht sie vor Ort gegen neue Lieblingsteile. Das ist umweltschonend und super nachhaltig. Ab 17 Uhr kann man zusätzlich richtig kreativ werden. Unter professioneller Anleitung von der Künstlerinitiative Art Helps können eigene Postkartenmotive gestaltet und gegebenenfalls getauscht werden, während man mit dem anderen Teilnehmer ins Gespräch kommt.

Begegnungsraum, Breitscheidstr. 2f, Stuttgart-Mitte,17.5. 12.30 Uhr Kleiderannahme, 14-17 Uhr Tauschen und Kreativworkshop

Queer Paradise im Studio Gaga

Queer Paradise bringt seine legendäre Party nach Stuttgart ins Studio Gaga. Haupt-DJ Nextphilm liefert Queer Pop und Beats begleitet von spektakulären Drag-Performances. Gäste können sich auf ein crazy gestaltetes Ambiente mit Rainbow-Deko, einer Konfettischauer, Hüpfburg, Stirb Stange und Outdoor-Area freuen. Weitere Highlights sind Welcome-Shots, Flirt-Status-Armbänder und Goodies für die ersten 50 Besucher:innen.

Studio Gaga, Schillerstr. 23, Stuttgart-Mitte, 17.5. 22 Uhr

Im Studio Amore steigt eine sexy Discoparty

Diskoheinz bringt mit Diskologne einen Mix aus Disco- und House-Sounds auf die Tanzfläche des Studios Amore - groovig, nostalgisch und modern zugleich. Martina liefert pulsierende Beats zwischen minimalem Tech-House. Fabeat legt energiegeladenen Sounds auf und greift den Stuttgarts Tech- und Disco-House-Flair auf. Karacho Benjo kombiniert spielerische Rhythmen mit treibendem Groove und bastelt daraus einen Mix aus Tech-House und Disco-Elementen.

Studio Amore, Schillerstr. 23, Stuttgart-Mitte, 18.5. 14-22 Uhr

Kunst, Krempel und Kurioses

Seit 1972 zieht der Frühjahrsflohmarkt in Stuttgart Menschen aus ganz Süddeutschland in seinen Bann. Auf dem Marktplatz, Karlsplatz und Schillerplatz sowie in den Gassen dazwischen warten längst vergessene Schätze und überraschende Fundstücke darauf, entdeckt zu werden. Von Schmuck über Vintage-Möbel bis hin zu Büchern, Filmklassikern oder Deko-Schnick-Schnack – das Angebot ist so vielfältig wie die Besucher selbst.

Frühjahrsflohmarkt, Karlsplatz, Stuttgart-Mitte, 18.5. 11-18 Uhr