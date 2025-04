Ob entspannte After-Work-Vibes mit Musik und Fingerfood, eine Charity-Party oder kreative Pop-up Stores – dieses Wochenende gibt es Stuttgart viele spannende Veranstaltungen. Außerdem kann man Hunde aus dem Tierschutz kennenlernen, Vintage-Schätze entdecken und aus gerettetem Lebensmittel ein Dinner zu zaubern. Hier sind unsere Tipps:

After Work mit Beats und Bissen im Classic Rock Café

Das After Work-Event im Classic Rock Café ist der perfekte Start ins Wochenende für alle, die nach einem langen Arbeitstag noch entspannen möchten. Ab 19 Uhr startet das Event mit einer Mischung aus HipHop- und House-Beats. Bis 21 Uhr gibt es kostenloses Fingerfood, damit keiner hungrig tanzen muss. Das Event richtet sich an alle ab 25.

Classic Rock Café, Schellingstr. 7, Stuttgart-Mitte, 10.4., 19 Uhr

Charity & Love for Leon: Eine Party zum Tanzen und Helfen

Eine Nacht, in der feiern plötzlich mehr bedeutet. Bines Sohn Leon ist an einer seltenen, aggressiven Krebsart erkrankt. Die Romantica öffnet ihre Türen für einen Abend voller Musik, Herz und Solidarität. Alle DJs legen ohne Gage auf und der gesamte Eintritt und was die Gäste noch oben drauf legen, geht direkt an Leons Familie.

Romantica, Hauptstätter Str. 40, Stuttgart-Mitte, 11.4., 23 Uhr

Kleine Wunder im Pop-up Store in Bad Cannstatt

Die kleine Welt der Wunder öffnet als Pop-up Store ihre Türen und lädt alle dazu ein, in Bad Cannstatt kreative Schätze zu entdecken. An diesem Wochenende gibt es eine bunte Auswahl an handgefertigten Produkten. Von süßen Leckereien über einzigartigen Schmuck, handgefertigte Keramik bis hin zu pflanzlichen Brotaufstrichen – man kann sich nicht nur von tollen Designstücken verzaubern lassen, sondern auch selbst kreativ werden. Und das Beste: Der Erlös aus dem Kuchen- und Getränkeverkauf geht an ein wohltätiges Projekt.

Im Nestel, Wilhelmstr. 17, Stuttgart-Bad Cannstatt, 12.4., 10-19 Uhr; 13.4., 12-18 Uhr

Karaoke-Night im Utopia Kiosk

Die queere Karaoke-Night im Utopia Kiosk wird zur Bühne für alle, die ihre Lieblingshits schmettern wollen. Egal, ob Pop-Diva oder 90s Trash – man schnappt sich einfach das Mikro, singt laut und stolz mit oder feiert einfach die gute Stimmung. Hier zählt nicht der perfekte Auftritt, sondern der Spaß und die Community.

Utopia Kiosk, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, 11.4., 20-0 Uhr

Tierschutz zum Anfassen beim Bark Date

Beim Bark Date hat man die besondere Gelegenheit, Hunde aus dem Tierschutz ganz unkompliziert in entspannter Atmosphäre kennenzulernen. Bis zu 30 Hunde warten darauf, mit ihrem roten „Adopt me“-Halstuch entdeckt zu werden. Anders als bei einer Online-Vermittlung kann man hier direkt erleben, ob die Chemie stimmt. Wenn’s funkt, ist ein zweites Date möglich, um in Ruhe über eine Adoption zu sprechen.

Hundevermittlung, Max-Eyth-See, Stuttgart-Mühlhausen, 12.4., 11-13 Uhr

Galerie wird zum Vintage-Hotspot

Die Galerie Necktar 127 wird für eine Woche zum Treffpunkt für alle Vintage-Fans und Mode-Liebhaber:innen. Zu entdecken gibt es ausgewählte Secondhand-Schätze, kreative Upcycling-Mode und handgemachte Taschen. Das Einkaufserlebnis wird von lässigen DJ-Sets, Snacks und Drinks begleitet. Hier trifft nachhaltiger Stil auf entspannte Atmosphäre. Perfekt zum Stöbern, Verweilen und zum Schöpfen von Inspiration.

Galerie Necktar 127, Neckarstr. 127, Stuttgart-Ost, 12.4., 13-20 Uhr

Lovepop-Party im White Noise

Lovepop ist die Party für alle, die offen und frei feiern möchten. Ganz gleich, ob queer, straight oder irgendwo dazwischen. Mit elektronischen Beats im White Noise Club von Crystal Crimez, U M Bra und Babyaqua sowie poppigen Vibes und Queerclassics an der Bar von Abrissbarbie erwartet euch ein Abend zum Abtanzen. Einlass gibt’s für 16 Euro.

White Noise, Eberhardstr. 35, Stuttgart-Mitte, 12.4., 22 Uhr

Gutes Tun und gutes Essen beim nachhaltigen Kochabend der VHS

Kochen und Genießen: Hier kann man ein köstliches Abendessen aus geretteten Lebensmitteln zaubern. Dabei lernt man, wie einfach es ist, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und Ressourcen zu schonen. In Zusammenarbeit mit Foodsharing zeigen euch, Matthias Murjahn und Sebastian Klimpke von der VHS Stuttgart wie jeder einen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann, während man sich ganz entspannt ein nachhaltiges und leckeres Essen gönnt. Anmeldung über die VHS Stuttgart.

Schwabenbräu-Passage, Bahnhofstr. 14-18, Stuttgart-Bad Cannstatt, 11.4., 17-21 Uhr

Vintage-Waren und Keramik-Kunst

Das Second Life Event von Grasler Tee und Keramik verbindet Nachhaltigkeit und Ästhetik mit einer liebevoll kuratierten Auswahl an Vintage-Tischware, die ein zweites Leben erhält, sowie modernen, handgefertigten Keramiken. Ein besonderes Highlight sind die einzigartigen, nachhaltigen Löffel der Loefflerei, die das Ganze abrunden. Perfekt für alle, die schöne Dinge lieben und dabei Wert auf Nachhaltigkeit legen.

Grasler Tee und Keramik, Rotebühlstr. 59A, Stuttgart-Mitte, 11.4., 14-19 Uhr; 12.4., 11-16 Uhr

Von der Nacht in den Tag: Die W6ke Up Afterhour

Die W6ke Up Afterhour ist die perfekte Veranstaltung für alle, die nach einer langen Samstagnacht noch weiter feiern möchten. Mit Tech House und Minimal Deep-Tech sorgt die Musik für die perfekte Atmosphäre, um bis in den Nachmittag zu tanzen.

Proton The Club, Königstr. 49, Stuttgart-Mitte, 13.4., 6-12 Uhr